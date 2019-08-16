Сериал "Самый громкий голос": Роджер Айлс - медиагений или хладнокровный кукловод?

Роджер Айлс был гендиректором канала Fox News с момента его основания в 1996 году. Он скончался 28 мая 2017 года в возрасте 77-ми лет.

Айлс не просто сделал из нового телеканала влиятельного игрока на медийном пространстве, но и создал тенденцию к свободному обсуждению стоящих у власти.

В основе сюжета лежит биографическая книга с одноименным названием.

В 2016 году карьера Рождера получила значительный удар. Он был обвинен в сексуальных домогательствах к телеведущей Гретчен Карлсон. Гендиректор Fox News вынужден был уйти в отставку. Суд принял сторону журналистки и назначил ей компенсацию в 20 миллионов долларов.

Но сериал не только о харрасменте, хотя и эта проблема здесь открыто показана. "Самый громкий голос" - это захватывающий сериал в духе "Службы новостей" или "Карточного домика".

Но в большинстве своем, это сериал о политических играх посредством СМИ.

Зрителей заставляют под другим углом посмотреть на то, как преподносились события 11 сентября, на чем заострялось внимание, как показывались Джордж Буш-младший, Барак Обама и Дональд Трамп.

Сериал представит разные версии того, что и как влияет на политические процессы в стране, а также поднимет вопрос о том, насколько информация, которую мы получаем объективна. Кроме того, как часто мы действительно хотим видеть правду?

Примечательно, что автором сценария является режиссер Том Маккарти, тот самый, который является автором "Прослушки" и "Закон и порядок".

Он умело показывает как создаются новости, которые потом влияют на нас сильнее, чем реальные события.

Весь сериал заставляет задуматься о том, насколько сильно СМИ влияет на общество. (Тут невольно вспоминаешь книги Пелевина - Generation "П" и S.N.U.F.F.).

Рассел Кроу в роли Роджера Айлса восхитителен. Конечно, это оказался всего лишь великолепный грим.