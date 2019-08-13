Юлия Зиверт взрывает хит-парады. Кто она такая?

Исполнительница Zivert (наст. имя - Юлия Сытник) сейчас одна из самых востребованных артисток российского шоу-бизнеса.
*1 ноября Zivert вернется со своим сольным шоу в Ригу. Концерт пройдет в Sudio 69.
Попробуем разобраться, кто такая Zivert и почему она популярна...
Невероятная популярность пришла к Юлии после песен "Чак" и "Анестезия". До этого эффектная брюнетка перепробовала несколько профессий, о чем не скрывает. В многочисленных интервью она признается, что пришла к пению во взрослом возрасте, после того, как ушла с работы бортпроводницы.
Оказывается, Юлия 3 года проработала бортпроводником в нескольких авиакомпаниях, в том числе Aeroflot.
Zivert - это псевдоним, который взят из фамилии матери девушки, потом она и вовсе поменяла фамилию на Зиверт. Родилась Юлия в Москве в 1990 году.
Возможно уроки хореографии и курсы дизайна одежды дали свои плоды. Девушка приобрела умение двигаться на сцене и стильную манеру одеваться.
Наблюдая за сценическими костюмами девушки невозможно не влюбиться в них. Зиверт нельзя обвинить ее в отсутствии вкуса.
Она великолепно чувствует тренды. К примеру, ее клипы сразу были направлены на стиль 80-х и 90-х, неон, приглушенные краски и эффект VHS.
Юлия пишет композиции в стиле электро-поп, но сама называет свою музыку vintage pop.
В апреле 2018 года вышел первый мини-альбом Юлии, названный "Сияй". В него вошли 4 песни: "Еще хочу", "Зеленые волны", "Сияй" и "Океан".
"Все треки пропитаны атмосферой времен конца 80-х и начала 90-х. Я всегда испытывала особую страсть к стилистике тех годов. Так что "Сияй" — это чистый винтаж. И, конечно же, у каждого трека своё тонкое настроение и состояние", - признавалась Юлия изданию Moskonews.com.
Сама Зиверт считает, что она больше не о моде, а о стиле.
"Стиль должен быть во всем, от манеры поведения до носков. И он либо есть, либо нет. Не всю моду я понимаю и принимаю. Но питаю особую страсть к модных тенденциям 80-х годов", - говорит она.
Это определенно ощущается в ее видеоклипах.
(орфография и пунктуация сохранены)
"Life - моё состояние... состояние вдумчивых размышлений в одиночку, поэтому мы просто хотели попасть в огромный, кипящий, переливающийся миллионами огней, незнакомый мегаполис и просто затеряться в нем... оказаться лишь одиноким прохожим, сторонним наблюдателем среди судеб большого города... и одновременно быть их частью.. погружаться глубоко в себя и растворять себя в фрагментах происходящего.. Я сутками бродила по этому странному городу..", - написала о клипе в своем Instagram Зиверт.
В копилке артистки награды премии Муз-ТВ, Cosmopolitan, RU.TV, премии Bravo и многие другие.
*Статья подготовлена на основе материала издания https://regionsamara.ru/.
Быть может коктейль из искренности, стиля и модного западного звучания и является залогом успеха Zivert? А как считаете вы?
Прорыв года ✨ @muztv спасибо большое 📀 восторг и счастье разливается горячей лавой по венам 😭 мои любимые слушатели спасибо вам за поддержку ❤️ Моя Dream Team @_leonovich @1mpru @arkasha_musiq @marstheworld_ @irenakobalia @oparinam @levonika @anyatikhaya @anya_chekanova_ @sereda_alexandra @vladipolyakov @blondy_tiffany @alexdavia @laptevalexey @filinalexandr @yanke_music_ @katezach @smoothairdresser @mary_dav шляпка конечно @liagureeva кольца @unode50_ru Наш большой дружный локомотив 🚂 это наша общая заветная тарелка ❤️ А ведь это только начало 😉
сегодня нас уже 400 К ❤️ спасибо каждому, хорошие вы у меня люди, поддерживаете, столько искренних приятных слов каждый день набираете на телефонной клавиатуре ❤️ пусть ваши сердца будут согреты любовью, а ваш внутренний свет сияет ярче миллионов созвездий ✨ обнял, ваш Зи ❤️ горох любимый @skitzyou
сшитая когда-то мной, перед отъездом на острова, на скорую руку, набедренная повязка (трансформируется в длинную майку с большими вырезами на рёбрах ) и челма, неотъемлемо путешествует со мной уже который год 🌴 т.к. оголяться на пляже в любом случае приходится 🌝 но хочется сделать это как-то нестандартно - вот решение - бедро ) милые леди, что скажете ? Я думаю через какие-то время все же возобновить своё увлечение пошивом одежды ✂️ что хотели бы видеть в ассортименте ? Чего не хватает в вашем гардеробе ? 🌚
прорыв года по версии @bravopremia вот уж и правда, киндер сюрприз 🌝🏆 сказать, что я была в шоке - ничего не сказать, не знала даже о своём участии в номинации, а потом просто объявляют мою фамилию и дальше все как в тумане 🌝 моя первая статуэтка, полученная на сцене Кремля, запомнится форевер 🏆❤️🙏🏾 огромная гордость за вас моя DREAM TEAM @_leonovich @irenakobalia @oparinam @marstheworld_ @arkasha_musiq @iamandrey_k @anya_chekanova_ @blondy_tiffany @sereda_alexandra @1mpru 💫 вы - моя сила 🙏🏾
муд оф зэ дэй - общительный Зиверт ☎️ поэтому готова открыть под этим постом горячую линию наболевших вопросов обо мне или вообще за жизнь потереть можем в целом 📩 Обещаю в течении нескольких дней ответить на любые интересующие моих слушателей вопросы ❓ Полетели ❓ 👇🏾👇🏾👇🏾