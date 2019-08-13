Юлия Зиверт взрывает хит-парады. Кто она такая?

*1 ноября Zivert вернется со своим сольным шоу в Ригу. Концерт пройдет в Sudio 69.

Попробуем разобраться, кто такая Zivert и почему она популярна...

Невероятная популярность пришла к Юлии после песен "Чак" и "Анестезия". До этого эффектная брюнетка перепробовала несколько профессий, о чем не скрывает. В многочисленных интервью она признается, что пришла к пению во взрослом возрасте, после того, как ушла с работы бортпроводницы.

Оказывается, Юлия 3 года проработала бортпроводником в нескольких авиакомпаниях, в том числе Aeroflot.

Zivert - это псевдоним, который взят из фамилии матери девушки, потом она и вовсе поменяла фамилию на Зиверт. Родилась Юлия в Москве в 1990 году.

Возможно уроки хореографии и курсы дизайна одежды дали свои плоды. Девушка приобрела умение двигаться на сцене и стильную манеру одеваться.

Наблюдая за сценическими костюмами девушки невозможно не влюбиться в них. Зиверт нельзя обвинить ее в отсутствии вкуса.

Она великолепно чувствует тренды. К примеру, ее клипы сразу были направлены на стиль 80-х и 90-х, неон, приглушенные краски и эффект VHS.

Юлия пишет композиции в стиле электро-поп, но сама называет свою музыку vintage pop.

В апреле 2018 года вышел первый мини-альбом Юлии, названный "Сияй". В него вошли 4 песни: "Еще хочу", "Зеленые волны", "Сияй" и "Океан".

"Все треки пропитаны атмосферой времен конца 80-х и начала 90-х. Я всегда испытывала особую страсть к стилистике тех годов. Так что "Сияй" — это чистый винтаж. И, конечно же, у каждого трека своё тонкое настроение и состояние", - признавалась Юлия изданию Moskonews.com.

Сама Зиверт считает, что она больше не о моде, а о стиле.

"Стиль должен быть во всем, от манеры поведения до носков. И он либо есть, либо нет. Не всю моду я понимаю и принимаю. Но питаю особую страсть к модных тенденциям 80-х годов", - говорит она.

Это определенно ощущается в ее видеоклипах.

(орфография и пунктуация сохранены)

"Life - моё состояние... состояние вдумчивых размышлений в одиночку, поэтому мы просто хотели попасть в огромный, кипящий, переливающийся миллионами огней, незнакомый мегаполис и просто затеряться в нем... оказаться лишь одиноким прохожим, сторонним наблюдателем среди судеб большого города... и одновременно быть их частью.. погружаться глубоко в себя и растворять себя в фрагментах происходящего.. Я сутками бродила по этому странному городу..", - написала о клипе в своем Instagram Зиверт.

В копилке артистки награды премии Муз-ТВ, Cosmopolitan, RU.TV, премии Bravo и многие другие.

*Статья подготовлена на основе материала издания https://regionsamara.ru/.