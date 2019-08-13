Житель Челябинска прифотошопил Тарантино на фото своей квартиры, чтобы ее продать

Житель Челябинска Александр Кайнов решил продать свою квартиру весьма необычным способом - мужчина прифотошопил изображения режиссера Квентина Тарантино к снимкам "трешки". Об этом пишет Esquire.
Челябинец вырезал изображения Тарантино из снимков, которые были сделаны во время поездки режиссера в Россию, и вклеил их на фото своего жилья.
На коллажах Тарантино стоит в стандартной для бывшего советского пространства ванной, показывает большой палец в спальне, разглядывает фарфоровый сервиз и оценивающим взглядом осматривает кухню.
К сожалению, Александру пока не удалось продать квартиру, но это и не является главной целью, которую преследует россиянин.
"Продать квартиру пока не удалось. Но за пять часов было около 6000 просмотров объявления. Вирусный маркетинг получился очень интересным. Продажа квартиры — это не первая цель. Жесткой необходимости в продаже нет. На первом месте это желание творческая реализация. Активных покупателей пока нет, но может быть дойдет до самого Тарантино. Людям нравится, я доволен результатом, сама задумка очень интересная", - рассказал он в интервью Esquire.
Пользователи Facebook оценили публикацию Александра. Некоторые стали спрашивать, продается ли квартира "вместе с мужиком", а другие окрестили серию снимков "Омерзительной трешкой" (один из последних фильмов Тарантино назывался "Омерзительная восьмерка" - прим.ред.). Между тем одна из пользователей оставила комментарий под снимком с корридором, на котором "отсутствовал" Тарантино.
"А где Квентин?!", - возмущенно написала она.
"В шкафу", - предположила другая женщина.