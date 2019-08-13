Житель Челябинска прифотошопил Тарантино на фото своей квартиры, чтобы ее продать

"Продать квартиру пока не удалось. Но за пять часов было около 6000 просмотров объявления. Вирусный маркетинг получился очень интересным. Продажа квартиры — это не первая цель. Жесткой необходимости в продаже нет. На первом месте это желание творческая реализация. Активных покупателей пока нет, но может быть дойдет до самого Тарантино. Людям нравится, я доволен результатом, сама задумка очень интересная", - рассказал он в интервью Esquire.