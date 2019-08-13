В Юрмале пройдет творческий вечер "поэта от народа" Семена Слепакова

Творчество Слепакова самобытно — в жанре юмористической песни ему сегодня нет равных. Семена не зря называют "поэтом от народа", ведь его композиции столь актуальны и расходятся на цитаты потому, что основаны на жизненных темах, понятных широкой аудитории. Сам же артист неоднократно заявлял, что для него не существует запретных тем.

"Все, о чем я пою, должно быть близко слушателям, будь то песни про политику или отношения с котами. Главное, чтобы было смешно", — подчеркивает Семен.

Действительно, он с одинаковой иронией поет про чиновников, сливки общества, женщин, вредных соседей и свои собственные недостатки, при этом выражая суть проблем, знакомых большинству слушателей. Бытовые шутки успешно перекликаются в работах артиста с философскими размышлениями, и именно это делает его творчество столь многогранным.

Большинству Семен Слепаков знаком как автор и исполнитель юмористических песен, но это далеко не все заслуги артиста.

В прошлом — капитан команды КВН "Сборная Пятигорска", он записал свой первый музыкальный альбом в 2005 году, а в 2006 году совместно с резидентом Comedy Club Гариком Мартиросяном и продюсером ТНТ Александром Дулерайном реализовал проект "Наша Russia". В качестве продюсера Слепаков работал над проектами: "Домашний арест", «Наша Russia. Яйца судьбы", "Универ", "Интерны", "Универ. Новая общага", "Сашатаня" и "ХБ".

Слепаков является резидентом Comedy Club, постоянным членом жюри проекта Comedy Баттл, сценаристом, а также комедийным актёром.

В рифмованных текстах Слепакова есть сатира и злободневность, постановка наивных, но вечных вопросов в переплетении с тонким, а иногда и грубым юмором. Именно это делает артиста бесконечно интересным для зрителя.