В Юрмале пройдет творческий вечер "поэта от народа" Семена Слепакова

19 августа 2019 года Семён Слепаков выйдет на сцену концертного зала Dzintari в сопровождении своего бэнда, в котором собраны лучшие музыканты Москвы, чтобы с абсолютно невозмутимым лицом порассуждать о чиновниках, нефти, женщинах в лексусе, пятнице и соседях. В программе – лёгкое самобичевание, сменяющееся приступами патриотизма, зажигательные песни и душевные разговоры обо всём.
Творчество Слепакова самобытно — в жанре юмористической песни ему сегодня нет равных. Семена не зря называют "поэтом от народа", ведь его композиции столь актуальны и расходятся на цитаты потому, что основаны на жизненных темах, понятных широкой аудитории. Сам же артист неоднократно заявлял, что для него не существует запретных тем.
"Все, о чем я пою, должно быть близко слушателям, будь то песни про политику или отношения с котами. Главное, чтобы было смешно", — подчеркивает Семен.
Действительно, он с одинаковой иронией поет про чиновников, сливки общества, женщин, вредных соседей и свои собственные недостатки, при этом выражая суть проблем, знакомых большинству слушателей. Бытовые шутки успешно перекликаются в работах артиста с философскими размышлениями, и именно это делает его творчество столь многогранным.
Большинству Семен Слепаков знаком как автор и исполнитель юмористических песен, но это далеко не все заслуги артиста.
В прошлом — капитан команды КВН "Сборная Пятигорска", он записал свой первый музыкальный альбом в 2005 году, а в 2006 году совместно с резидентом Comedy Club Гариком Мартиросяном и продюсером ТНТ Александром Дулерайном реализовал проект "Наша Russia". В качестве продюсера Слепаков работал над проектами: "Домашний арест", «Наша Russia. Яйца судьбы", "Универ", "Интерны", "Универ. Новая общага", "Сашатаня" и "ХБ".
Слепаков является резидентом Comedy Club, постоянным членом жюри проекта Comedy Баттл, сценаристом, а также комедийным актёром.
В рифмованных текстах Слепакова есть сатира и злободневность, постановка наивных, но вечных вопросов в переплетении с тонким, а иногда и грубым юмором. Именно это делает артиста бесконечно интересным для зрителя.
Организаторы предупреждают: будет весело! Много нового материала, но не обойдётся и без нетленок.