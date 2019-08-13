Фото: Грандиозное завершение "Summertime - приглашает Инесса Галанте"

В юбилейный год организаторы подготовили особенную программу с ярчайшими исполнителями со всего мира, которые подарили публике прекрасную музыку и незабываемые эмоции.

Программа гала-концерта предусматривала разнообразие жанров - от любимой классики до удивительных музыкальных симбиозов, и, как всегда, яркий фейерверк новых, мощных и никого не оставляющих равнодушными музыкальных выступлений.

В этом году ярчайшие звезды латино, джаза, рок-н-ролла, фанка, балканской и классической музыки собрались на сцене концертного зала Дзинтари, подарив всем гостям фестиваля феерический праздник музыки.

По традиции фестиваль, вдохновленный всемирно известной оперной дивой Инессой Галанте, стал кульминацией летнего концертного сезона в Юрмале.