Вт, 13.08.2019
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Фото: Грандиозное завершение "Summertime - приглашает Инесса Галанте"

ФОТО: Пресс-фото

11 августа грандиозным концертом завершился 15 международный музыкальный фестиваль "Summertime - приглашает Инесса Галанте" - светлая традиция и яркий праздник, которого каждый год с нетерпением ждут все поклонники и участники фестиваля. 

В юбилейный год организаторы подготовили особенную программу с ярчайшими исполнителями со всего мира, которые подарили публике прекрасную музыку и незабываемые эмоции.

Программа гала-концерта предусматривала разнообразие жанров - от любимой классики до удивительных музыкальных симбиозов, и, как всегда, яркий фейерверк новых, мощных и никого не оставляющих равнодушными музыкальных выступлений.

В этом году ярчайшие звезды латино, джаза, рок-н-ролла, фанка, балканской и классической музыки собрались на сцене концертного зала Дзинтари, подарив всем гостям фестиваля феерический праздник музыки.

По традиции фестиваль, вдохновленный всемирно известной оперной дивой Инессой Галанте, стал кульминацией летнего концертного сезона в Юрмале.

Галерея: Завершение 15 международного музыкального фестиваля "Summertime - приглашает Инесса Галанте"

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