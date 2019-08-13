Правительство выплатит родителям тройняшек 8500 евро

Во вторник, 13 августа, правительство постановило выделить одноразовое пособие в размере 8538 родителям тройняшек, родившихся в больнице Страдиня.
Как сообщили в Минблаге, пособия семьям, где родилась тройня, выплачиваются из средств государственного бюджета на непредвиденные обстоятельства.
В 2013 году такое пособие получила одна семья, в 2014 году - пять семей, в 2015 году - три, в 2016 году - две семьи, в 2017 году - две семьи, в 2018 году четыре семьи.
Тройняшки Артем, Артур и Александр родились в начале августа. Один мальчик весит 1,41 кг, второй - 1,64 кг, третий - 1,35 кг. Все трое родились с минутным интервалом. Это первая тройня, родившаяся в этом году в больнице Страдиня.