Наргиз возможно выступит в Юрмале, но она пытается вернуть права на свои хиты

Ранее сообщалось, что лейбл MALFA отменил все концерты, которые планировал в рамках тура певицы Наргиз Закировой. Это были выступления в Юрмале, Красногорске и Чайковском. Но исполнительница продолжает бороться за возможность выехать в тур, хотя права на большинство песен принадлежат Максиму Фадееву.
Организатор концерта в Юрмале сообщил, что представитель Наргиз вышел с ними на связь и подтвердил готовность певицы выступить.
Компания PRO EVENT сообщила, что будет сообщать информацию о том, как проходят переговоры с артисткой. Билета сдавать пока нет необходимости.
Наргиз Закирова в соцсетях продолжает информировать поклонников о происходящем.
"Я получила уведомление от имени Максима Фадеева об одностороннем отказе от исполнения договора, который был заключён 10 июня 2014 года. Согласно этому договору, я работала под эгидой лейбла MALFA, все мои концерты, участие в мероприятиях и интервью, съемки клипов и тд организовывались MALFA или по согласованию с лейблом. С момента получения мной уведомления от 12.08.2019 от Максима Фадеева наш договор считается расторгнутым", - написала Наргиз на своей странице в Instagram.
Таким образом, певица больше не является частью команды MALFA.
Но певица желает отправиться в тур, по тем городам, где ее концерты должны были состояться.
"Теперь моя основная задача поехать в тур и выступить перед поклонниками в тех городах, в первую очередь, где было запланировано ранее", - поясняет она.
Пока неизвестна судьба музыкальных произведений, которые были записаны за время совместного творчества с Максимом Фадеевым, ведь официальные права принадлежат ему. В этот список входят такие песни, как "Ты моя нежность", "Вдвоем" и другие.
"Мы продолжаем искать Встречи с Максимом Фадеевым для обсуждения этого вопроса. Хочу поблагодарить своих поклонников и всех тех, кто был неравнодушен и дал искреннюю поддержку мне в эти дни", - подытожила она.
Напомним, ранее на странице лейбла MALFA появилась информация о том, что концерт Наргиз в Юрмале не состоится.
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Всем доброго, друзья мои! Я получила уведомление от имени Максима Фадеева об одностороннем отказе от исполнения договора, который был заключён 10 июня 2014 года. Согласно этому договору, я работала под эгидой лейбла «Малфа», все мои концерты, участие в мероприятиях и интервью, съемки клипов и тд организовывались «Малфой» или по согласованию с лейблом. С момента получения мной уведомления от 12.08.2019 от Максима Фадеева наш договор считается расторгнутым. Я больше не являюсь частью команды «Малфа», и моя дальнейшая творческая судьба больше не зависит лейбла. Теперь моя основная задача поехать в тур и выступить перед поклонниками в тех городах, в первую очередь, где было запланировано ранее. Судьба музыкальных произведений, которые были записаны за время совместного творчества с Максимом Фадеевым пока не ясна, так как официальные права принадлежат ему. К примеру, в этот список входят такие песни, как «Ты моя нежность», «Вдвоем» и другие. Мы продолжаем искать Встречи с Максимом Фадеевым для обсуждения этого вопроса. Хочу поблагодарить своих поклонников и всех тех, кто был неравнодушен и дал искреннюю поддержку мне в эти дни. Я вас бесконечно люблю вас! Ваша NZ🖤