Наргиз возможно выступит в Юрмале, но она пытается вернуть права на свои хиты

Организатор концерта в Юрмале сообщил, что представитель Наргиз вышел с ними на связь и подтвердил готовность певицы выступить.

Компания PRO EVENT сообщила, что будет сообщать информацию о том, как проходят переговоры с артисткой. Билета сдавать пока нет необходимости.

Наргиз Закирова в соцсетях продолжает информировать поклонников о происходящем.

"Я получила уведомление от имени Максима Фадеева об одностороннем отказе от исполнения договора, который был заключён 10 июня 2014 года. Согласно этому договору, я работала под эгидой лейбла MALFA, все мои концерты, участие в мероприятиях и интервью, съемки клипов и тд организовывались MALFA или по согласованию с лейблом. С момента получения мной уведомления от 12.08.2019 от Максима Фадеева наш договор считается расторгнутым", - написала Наргиз на своей странице в Instagram.

Таким образом, певица больше не является частью команды MALFA.

Но певица желает отправиться в тур, по тем городам, где ее концерты должны были состояться.

"Теперь моя основная задача поехать в тур и выступить перед поклонниками в тех городах, в первую очередь, где было запланировано ранее", - поясняет она.

Пока неизвестна судьба музыкальных произведений, которые были записаны за время совместного творчества с Максимом Фадеевым, ведь официальные права принадлежат ему. В этот список входят такие песни, как "Ты моя нежность", "Вдвоем" и другие.