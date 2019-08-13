Вт, 13.08.2019
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Наргиз возможно выступит в Юрмале, но она пытается вернуть права на свои хиты

Наргиз Закирова

ФОТО: Кадр из видео

Ранее сообщалось, что лейбл MALFA отменил все концерты, которые планировал в рамках тура певицы Наргиз Закировой. Это были выступления в Юрмале, Красногорске и Чайковском. Но исполнительница продолжает бороться за возможность выехать в тур, хотя права на большинство песен принадлежат Максиму Фадееву. 

Организатор концерта в Юрмале сообщил, что представитель Наргиз вышел с ними на связь и подтвердил готовность певицы выступить.

Компания PRO EVENT сообщила, что будет сообщать информацию о том, как проходят переговоры с артисткой. Билета сдавать пока нет необходимости. 

Наргиз Закирова в соцсетях продолжает информировать поклонников о происходящем.

"Я получила уведомление от имени Максима Фадеева об одностороннем отказе от исполнения договора, который был заключён 10 июня 2014 года. Согласно этому договору, я работала под эгидой лейбла MALFA, все мои концерты, участие в мероприятиях и интервью, съемки клипов и тд организовывались MALFA или по согласованию с лейблом. С момента получения мной уведомления от 12.08.2019 от Максима Фадеева наш договор считается расторгнутым", - написала Наргиз на своей странице в Instagram.

Таким образом, певица больше не является частью команды MALFA.

Но певица желает отправиться в тур, по тем городам, где ее концерты должны были состояться. 

"Теперь моя основная задача поехать в тур и выступить перед поклонниками в тех городах, в первую очередь, где было запланировано ранее", - поясняет она. 

Пока неизвестна судьба музыкальных произведений, которые были записаны за время совместного творчества с Максимом Фадеевым, ведь официальные права принадлежат ему. В этот список входят такие песни, как "Ты моя нежность", "Вдвоем" и другие. 

"Мы продолжаем искать Встречи с Максимом Фадеевым для обсуждения этого вопроса. Хочу поблагодарить своих поклонников и всех тех, кто был неравнодушен и дал искреннюю поддержку мне в эти дни", - подытожила она. 

Напомним, ранее на странице лейбла MALFA появилась информация о том, что концерт Наргиз в Юрмале не состоится

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Всем доброго, друзья мои! Я получила уведомление от имени Максима Фадеева об одностороннем отказе от исполнения договора, который был заключён 10 июня 2014 года. Согласно этому договору, я работала под эгидой лейбла «Малфа», все мои концерты, участие в мероприятиях и интервью, съемки клипов и тд организовывались «Малфой» или по согласованию с лейблом. С момента получения мной уведомления от 12.08.2019 от Максима Фадеева наш договор считается расторгнутым. Я больше не являюсь частью команды «Малфа», и моя дальнейшая творческая судьба больше не зависит лейбла. Теперь моя основная задача поехать в тур и выступить перед поклонниками в тех городах, в первую очередь, где было запланировано ранее. Судьба музыкальных произведений, которые были записаны за время совместного творчества с Максимом Фадеевым пока не ясна, так как официальные права принадлежат ему. К примеру, в этот список входят такие песни, как «Ты моя нежность», «Вдвоем» и другие. Мы продолжаем искать Встречи с Максимом Фадеевым для обсуждения этого вопроса. Хочу поблагодарить своих поклонников и всех тех, кто был неравнодушен и дал искреннюю поддержку мне в эти дни. Я вас бесконечно люблю вас! Ваша NZ🖤

Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official)

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