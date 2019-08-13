Вт, 13.08.2019
Чековая лотерея вовлекла в борьбу самих жителей, так как не секрет, что часто чеки не выдают, так как покупатели их не просят. Сейчас же мне самой приходилось сталкиваться с тем, что кто-то просит у продавцов чеки других покупателей. Даце Пелека, зам. гендиректора СГД
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Российские военные решили эвакуировать жителей села рядом с полигоном, на котором произошел взрыв

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Ракета российской армии "Буревестник"

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Youtube video

Министерство обороны России предложило жителям села Нёнокса Архангельской области, неподалеку от которого на военном полигоне произошел взрыв во время испытания ракеты, что привело к выбросу радиации, покинуть свое жилье "на время неких мероприятий Минобороны", сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на сообщения жителей в соцсетях и местные СМИ.

Так, издание "Беломорканал" сообщило, что 14 августа жителей, чтобы они отсутствовали в селе с 5 до 7 часов утра, на спецпоезде вывезут "на безопасное расстояние".

В свою очередь по информации издания Двина сегодня", пока неизвестно, на какой срок увезут жителей.

СМИ отмечают, что жителей во время испытаний вывозили и ранее.

"Те, кто не желает уехать, собираются на указанное время (то есть с 5 до 7 утра в среду) уйти в лес, как делали это и раньше", – пишет "Беломорканал".

Напомним, российские учреждения во вторник подтвердили, что уровень радиации в Северодвинске на северо-западе страны после ядерных испытаний на военном полигоне в четверг был в 16 раз выше нормы, что соответствует прозвучавшим ранее предположениям.

"В Северодвинске в шести из восьми точек констатировано гамма-излучение от четырех до 16 раз мощнее, по сравнению с фоновым уровнем", - сказано в сообщении Росгидромета по поводу инцидента в четверг.

Уровень радиации был повышен недолгое время, указала служба.

Через полчаса после происшествия уровень радиации быстро упал, а еще через два часа "ситуация нормализовалась", сообщают российские СМИ со ссылкой на сообщение службы.

В результате взрыва экспериментального двигателя на военном полигоне согласно информации местных СМИ погибли пять человек.

Вскоре после происшествия СМИ сообщили, что констатировано повышение уровня радиации.

Информация о происшествии вызвала панику в регионе, жители массово скупили в местных аптеках йод.

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