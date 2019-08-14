Бутусов в Юрмале - никакого шоу, только качественная рок-музыка

Накануне в концертном зале «Дзинтари» с программой «Гудбай, Америка!» выступил один из самых важных представителей русского рока Вячеслав Бутусов. На концерте Бутусов с музыкантами исполнили песни из репертуара группы «Наутилус Помпилиус». RUS TVNET отправился в гущу событий.
Пожалуй, когда живешь в Латвии и слышишь слово «рок-концерт», Дзинтарский концертный зал последнее, что придет в голову. Ведь, кажется: раз рок-концерт, то непременно должны быть стоячие места, «фанзона» перед сценой, чтобы под ритмы любимой группы можно было бы как следует размять кости и выплеснуть энергию.
Однако, кто знаком с творчеством Вячеслава Бутусова, прекрасно понимает, что такой расклад не про «Наутилус» и тем более не про «Ю-Питер». Поэтому обстановка в целом царила спокойная. Пару минут до начала концерта стал активно собираться народ: в основном люди старшего поколения.
Особенно запомнился мужчина, сидевший в метре от меня. При всем его достаточно формальном виде, у мужчины были слега выбритые виски, что создавало некое подобие ирокеза.
В целом было очень много семейных пар. В зале витал аромат свежести, создаваемый парфюмом, которым обычно пользуются замужние женщины с детьми. От него отдает заботой, нежностью, спокойствием и мудростью.
Кстати, мудрость эта первая ассоциация, возникшая у меня в голове при появлении Вячеслава Бутусова на сцене. Если у человеческого, нажитого годами, опыта есть лицо, то это точно лицо Бутусова.
И тем более органично из его уст звучало приветствие: «Всех благ вам!», сказал мрачной романтики мастер и открыл концерт песней «Эта музыка будет вечной». Там есть такая строка: «Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки». В продолжение концерта стало очевидно, что в новых батарейках Вячеслав не нуждается.
Несмотря на статус ветерана русского рока, он в отличной форме: не фальшивит, его голос кристально чист и звонок.
Он, подобно дирижеру симфонического оркестра, стоит перед пюпитром с гитарой в руках, регулируя процесс звукосочетания.
В первой части концерта прозвучали такие песни, как «Одинокая птица», знаменитая «Тутанхамон». Она, собственно, была первой на этом концерте, которой стал подпевать зал.
Кроме нестареющего голоса Бутусова, виртуозной игры гитариста Славы Суори и мастерства остальных сессионных музыкантов, зрители могли насладиться восхитительной сценографией: на центральном экране за спиной у музыкантов постоянно проигрывался видеоряд, состоящий временами из кадров старых клипов Наутилуса, а моментами из красочных и мудрёных коллажей.
Больше всего удивил коллаж, изображавший, своего рода, круговорот кукол «Барби», в центре которого - знаменитый французский актер Ален Делон. На фоне как раз играла одноименная песня.
В середине концерта на радость многим зрителям прозвучали, пожалуй, самые проигрываемые композиции «Наутилуса», а именно «Прогулки по воде» и «На берегу безымянной реки».
«Прогулки по воде» группа сыграла так, словно я сам перенесся в эту божественную историю про то, как апостол Андрей рыбачил с причала, Спаситель гулял по воде, Андрей доставал пескарей… Так и хотелось прокричать – «Открой мне секрет!»
Следом прозвучала композиция «Зверь». Многим она известна по фильму Алексея Балабанова «Брат». Помните, я рассказывал вначале про мужчину с выбритыми висками? Так вот.
На каждом концерте есть свой «человек-камертон», резонирующий на одной частоте с музыкантами. Наблюдая за этим человеком, всегда можно понять, в каком направлении движется мероприятие.
«Человеком-камертоном» этого концерта как раз и был мною упомянутый мужчина. Как только зазвучало гитарное соло песни «Зверь», мужчина внезапно поднял правую руку вверх, сделал «козу» и стал слэмиться в такт песне. «Спалился», - подумал я.
Далее, после лирической композиции «Утро Полины» и мрачной, но не менее прекрасной «Крылья», концерт перешел в более ритмичную фазу. Музыканты исполнили такие песни, как «Хлоп» и гимн пацифизму - «Шар цвета хаки». За «Шар» Бутусов заслужил громко доносящиеся с последних рядов зала слова благодарности. Во время исполнения этих песен мною уже не раз упомянутый «остепенившийся панк» вместе с небольшой группой других посетителей встал с места, отошел в сторонку от сидений и стал танцевать. Вот истинные фанаты группы.
Только Бутусову удалось раскочегарить своих зрителей, концерт приблизился к завершению. Напоследок музыкант оставил одни из самых трогательных и цепляющих композиций: «Я хочу быть с тобой» и «Гудбай, Америка!».
Отдельного внимания стоит «Я хочу быть с тобой». В современной аранжировке эта песня звучит более интимно. Более меланхолично и холоднее, чем раньше, но тем ближе к нашей Балтийской душе.
После песни «Гудбай, Америка!» многие начали расходиться, но не тут-то было. Вячеслав Бутусов явно верит в карму, ибо его выход на бис с песней «Князь тишины» явно добавит пару пунктов к ней.
И почти никто не держал в руках смартфоны, чтобы сделать фото или снять видео. Разве, что некоторые люди их держали в качестве фонариков.
Зал провожал артиста стоя. Громкими и очень длительными аплодисментами. При этом никакого шоу не было. Зато была качественная рок-музыка.