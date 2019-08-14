Бутусов в Юрмале - никакого шоу, только качественная рок-музыка

Пожалуй, когда живешь в Латвии и слышишь слово «рок-концерт», Дзинтарский концертный зал последнее, что придет в голову. Ведь, кажется: раз рок-концерт, то непременно должны быть стоячие места, «фанзона» перед сценой, чтобы под ритмы любимой группы можно было бы как следует размять кости и выплеснуть энергию.

Однако, кто знаком с творчеством Вячеслава Бутусова, прекрасно понимает, что такой расклад не про «Наутилус» и тем более не про «Ю-Питер». Поэтому обстановка в целом царила спокойная. Пару минут до начала концерта стал активно собираться народ: в основном люди старшего поколения.

Особенно запомнился мужчина, сидевший в метре от меня. При всем его достаточно формальном виде, у мужчины были слега выбритые виски, что создавало некое подобие ирокеза.

В целом было очень много семейных пар. В зале витал аромат свежести, создаваемый парфюмом, которым обычно пользуются замужние женщины с детьми. От него отдает заботой, нежностью, спокойствием и мудростью.

Кстати, мудрость эта первая ассоциация, возникшая у меня в голове при появлении Вячеслава Бутусова на сцене. Если у человеческого, нажитого годами, опыта есть лицо, то это точно лицо Бутусова.

И тем более органично из его уст звучало приветствие: «Всех благ вам!», сказал мрачной романтики мастер и открыл концерт песней «Эта музыка будет вечной». Там есть такая строка: «Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки». В продолжение концерта стало очевидно, что в новых батарейках Вячеслав не нуждается.

Несмотря на статус ветерана русского рока, он в отличной форме: не фальшивит, его голос кристально чист и звонок.

Он, подобно дирижеру симфонического оркестра, стоит перед пюпитром с гитарой в руках, регулируя процесс звукосочетания.

В первой части концерта прозвучали такие песни, как «Одинокая птица», знаменитая «Тутанхамон». Она, собственно, была первой на этом концерте, которой стал подпевать зал.

Кроме нестареющего голоса Бутусова, виртуозной игры гитариста Славы Суори и мастерства остальных сессионных музыкантов, зрители могли насладиться восхитительной сценографией: на центральном экране за спиной у музыкантов постоянно проигрывался видеоряд, состоящий временами из кадров старых клипов Наутилуса, а моментами из красочных и мудрёных коллажей.

Больше всего удивил коллаж, изображавший, своего рода, круговорот кукол «Барби», в центре которого - знаменитый французский актер Ален Делон. На фоне как раз играла одноименная песня.

В середине концерта на радость многим зрителям прозвучали, пожалуй, самые проигрываемые композиции «Наутилуса», а именно «Прогулки по воде» и «На берегу безымянной реки».