Александр Серов подал в суд на программу "Пусть говорят"

Российский артист Александр Серов требует миллион рублей (около 13 765 евро) от Первого канала и компании "Директ", которая является производителем программы "Пусть говорят". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опубликованное определение Арбитражного суда Москвы.
Серов потребовал взыскать с ответчиков долг по договору от 26 февраля этого года в 800 тысяч рублей и убытки в 200 тысяч рублей. Как сообщается, слушания будут начаты 17 октября.
Представитель артиста в разговоре с РИА "Новости" отказался от комментариев. Также пока что не было получено комментария от ответчиков.
Личная жизнь Александра Серова – одна из основных тем "Пусть говорят". Как пишет РИА "Новости", только в этом году было выпущено три выпуска программы, посвященных личной жизни артиста. Последний выпуск шоу был в конце мая.
Передачи о певце выходили и ранее. В 2018 году вышло несколько выпусков "Прямого эфира", которые касались отношений артиста с бывшей участницей "Дома-2" Дарьей Друзьяк. Девушка заявляла, что Серов силой удерживал ее в квартире и принуждал к сексу, в результате чего она забеременела.