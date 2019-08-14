Александр Серов подал в суд на программу "Пусть говорят"

Серов потребовал взыскать с ответчиков долг по договору от 26 февраля этого года в 800 тысяч рублей и убытки в 200 тысяч рублей. Как сообщается, слушания будут начаты 17 октября.

Представитель артиста в разговоре с РИА "Новости" отказался от комментариев. Также пока что не было получено комментария от ответчиков.

Личная жизнь Александра Серова – одна из основных тем "Пусть говорят". Как пишет РИА "Новости", только в этом году было выпущено три выпуска программы, посвященных личной жизни артиста. Последний выпуск шоу был в конце мая.