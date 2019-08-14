12 августа в концертном зале Дзинтари состоялся ежегодный большой концерт участников одного из самых рейтинговых юмористических шоу телеканала ТНТ - Stand Up. Талантливые комики в очередной раз показали, что такое современный стендап, и заставили юрмальских зрителей смеяться до слез.
Новая, еще не показанная в эфире ТВ концертная программа артистов шоу Stand Up, стала самым ярким юмористическим шоу этого лета. В этот раз в Юрмале выступили семь одаренных комиков, которым есть, чем удивить поклонников жанра: Стас Старовойтов, Виктор Комаров, Тимур Каргинов, Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Слава Комиссаренко и Дмитрий Романов.
Галерея: Комики шоу "Stand Up на ТНТ" выступили с новой программой в Юрмале