Ср, 14.08.2019
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Вайра Вике-Фрейберга в интервью ВВС

Комики шоу "Stand Up на ТНТ" выступили с новой программой в Юрмале

Комики шоу "Stand Up на ТНТ" выступили с новой программой в Юрмале

ФОТО: Jevgēņijs Luhnevs

12 августа в концертном зале Дзинтари состоялся ежегодный большой концерт участников одного из самых рейтинговых юмористических шоу телеканала ТНТ - Stand Up. Талантливые комики в очередной раз показали, что такое современный стендап, и заставили юрмальских зрителей смеяться до слез.

Новая, еще не показанная в эфире ТВ концертная программа артистов шоу Stand Up, стала самым ярким юмористическим шоу этого лета. В этот раз в Юрмале выступили семь одаренных комиков, которым есть, чем удивить поклонников жанра: Стас Старовойтов, Виктор Комаров, Тимур Каргинов, Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Слава Комиссаренко и Дмитрий Романов.

Галерея: Комики шоу "Stand Up на ТНТ" выступили с новой программой в Юрмале

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