Пласидо Доминго обвинили в харассменте

Согласно информации, которая имеется в распоряжении агентства, певец пытался заставить женщин вступить с ним в сексуальные отношения в обмен на получение определенных ролей, в случае отказал он "наказывал их профессионально".

Восемь певиц и одна танцовщица признались, что артист домогался их в разное время с 80-х годов.

Из всех признавшихся только Патрисия Вульф решила раскрыть свое имя. Другие женщины решили сохранить анонимность, подчеркнув, что работают в сфере шоу-бизнеса или боятся негативной реакции общества.

Еще "полдюжины женщин" сказали, что Доминго допускал "непристойные предложения", после которых они ощущали себя неловко.

Агентство также устроило опрос среди ряда сотрудников театра, которые сообщали о том, что были очевидцами непристойного поведения со стороны певца.

Сам же Доминго отрицает все обвинения.

"Это обвинения от неназванных личностей, которые уходят корнями в события 30-летней давности, вызывают глубокое беспокойство и неверны в том виде, в котором представлены", — цитирует его издание.

Согласно его словам, все его "взаимодействия и отношения" всегда были по согласию обоих.

"Тем не менее я осознаю, что правила и стандарты, по которым нас оценивают сегодня, и должны оценивать, отличаются от тех, которые существовали раньше. Для меня честь иметь более чем 50-летнюю оперную карьеру, и я буду судить себя в соответствии с самыми высокими стандартами", — отметил артист.

Агентство подчеркивает, что ни одна из женщин не смогла предъявить вещественных доказательств, потому расследование основывается только на устных показаниях.