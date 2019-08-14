Эд Ширан набил на руке этикетку кетчупа Heinz. Спустя семь лет производитель ответил

Странно, но только сейчас производитель соусов объявил о коллаборации со своим преданным поклонником: Heinz выпустил 150 бутылок кетчупа, на которых изображен рисунок, состоящий из татуировок музыканта. Среди всех рисунков находятся кусочки мозаики, обозначающие его ближайших друзей, роза, иероглиф, а также, естественно, этикетка самого производителя кетчупа.

"Мы ОБОЖАЕМ работать с нашим фанатом номер один Эдом Шираном. Чтобы отметить этот факт, мы выпустили 150 бутылок, посвященных татуировкам Эда!" — заявили в Instagram-аккаунте бренда.

Кетчуп был упакован в коробку, представляющую своим видом усилитель, а внутри находится медиатор.