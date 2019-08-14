Эд Ширан набил на руке этикетку кетчупа Heinz. Спустя семь лет производитель ответил

Семь лет обратно во время тура по США известный исполнитель Эд Ширан сделал на руке татуировку с этикеткой кетчупа Heinz. Под снимком в Twitter он написал: No one is too good for ketchup. Ketchup is too good for you ("Никто не слишком хорош для кетчупа, но кетчуп слишком хорош для тебя").
Странно, но только сейчас производитель соусов объявил о коллаборации со своим преданным поклонником: Heinz выпустил 150 бутылок кетчупа, на которых изображен рисунок, состоящий из татуировок музыканта. Среди всех рисунков находятся кусочки мозаики, обозначающие его ближайших друзей, роза, иероглиф, а также, естественно, этикетка самого производителя кетчупа.
"Мы ОБОЖАЕМ работать с нашим фанатом номер один Эдом Шираном. Чтобы отметить этот факт, мы выпустили 150 бутылок, посвященных татуировкам Эда!" — заявили в Instagram-аккаунте бренда.
Кетчуп был упакован в коробку, представляющую своим видом усилитель, а внутри находится медиатор.
104 бутылки из 150 будут разыграны через онлайн-лотерею. Другие три планируют продать на аукционе Christieʼs 15 августа, а все вырученные деньги пожертвуют в детский хоспис и в фонд, который борется с голодом. На аукцион уже раскуплены все билеты. Что будет с оставшимися 43 бутылками - неизвестно.