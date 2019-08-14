NEPLP обвинил телеканал "Россия-24" в разжигании ненависти

30 мая в выпуске новостей на телеканале "Россия-24" была распространена информация о президенте Латвии Эгиле Левитсе, которую можно расценивать как риторику ненависти, сообщает Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP).
Как констатировал NEPLP в ходе проведения мониторинга программ и проверки соответствия их содержания требованиям Закона об электронных СМИ (EPLL), ведущая новостного выпуска заявила, что "новоизбранный президент Латвии Эгил Левитс участвует в дискриминации национальных меньшинств, в том числе русских".
NEPLP выяснил, что передача транслировалось в Латвии 19 кабельными операторами. Законодательством Латвии установлено, что за за содержание, которое распространяют каналы из третьих стран несет ответственность оператор. По этой причине NEPLP возбудил 19 административных дел.
Заместитель председателя NEPLP Ивар Аболиньш подчеркнул NEPLP, что разжигающему ненависть содержанию нет места в латвийском информационном пространстве и в дальнейшем совет продолжит контролировать программы недружественных Латвии государств.
Учитывая произошедшее, у каждого кабельного оператора появилась возможность оценить каналы, которые они предлагают своим клиентам, добавил член NEPLP Патрик Грива.