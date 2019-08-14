В Финляндии жертвами извращенца стали 52 несовершеннолетних

В Финляндии мужчину подозревают в совершении сексуальных преступлений в отношении 52 девочек. Как предполагают стражи порядка, преступления были совершены в 2018 и 2019 годах. Жертвами извращенца были девочки в возрасте от 9 до 15 лет. Об этом сообщает Rus.Postimees со ссылкой на газету Ilta-Sanomat.