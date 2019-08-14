В Финляндии жертвами извращенца стали 52 несовершеннолетних

В Финляндии мужчину подозревают в совершении сексуальных преступлений в отношении 52 девочек. Как предполагают стражи порядка, преступления были совершены в 2018 и 2019 годах. Жертвами извращенца были девочки в возрасте от 9 до 15 лет. Об этом сообщает Rus.Postimees со ссылкой на газету Ilta-Sanomat.
Полиция выяснила, что мужчина находил своих жертв через соцсети Instagram и Snapchat. Подозреваемый начинал переписки в спокойной манере, но потом просил девочек отправлять ему непристойные фотографии и видео.
Мужчина же отправлял девочкам свои снимки и видеоролики сексуального характера. Возраст подозреваемого составляет около 30 лет.
Как сообщает местная полиция, пострадавшие лично не встречались с подозреваемым. Стражи порядка узнали о происходящем после того, как одна из девочек обратилась в правоохранительные органы.
Подозреваемый находится под стражей с марта этого года. Полиция должна принять решение о предъявлении мужчине обвинений.