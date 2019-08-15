Армен Джигарханян находится в больнице: что известно о его состоянии

Информацию подтвердил и друг актера продюсер Марк Рудинштейн.

Изеначально он сообщил прессе, что состояние артиста тяжелое, но позже добавил, что это лишь плановый осмотр, поэтому через четыре дня Джигарханяня выпишут.

Также информацией на странице актера в Facebook поделился его друг Артур Согомонян.

"У Армена Борисовича все в порядке, он сейчас больше занят восстановлением здоровья, окружен друзьями и близкими людьми. С прессой, телевидением и журналистами Армен Борисович предпочитает не общаться, хотя те по-прежнему его атакуют. К сожалению, много лживой и некорректной информации вокруг его имени в прошлом году сказалось на его самочувствии", - цитирует Согомоняна РИА Новости.

Он опроверг информацию о том, что актер находится в реанимации.

Напомним, в прошлом году Джигарханян попадал в больницу пять раз.