С долгожданным концертом в Риге выступит группа "Алиса"

Группа "Алиса" подтвердила свое желание приехать в Эстонию и Латвию с новой программой ранее, чем куда-либо. В Риге слушатели смогут познакомиться с новой программой группы "Посолонь" уже 19 сентября в концертном зале Palladium, тогда как в Москве и Санкт-Петербурге альбом будет представлен лишь в ноябре.
Посолонь — так называется движение по солнцу. Иными словами, это направление движения молящихся в православной церкви во время Крестного хода. Движение посолонь совершается по часовой стрелке.
В оформлении лицевой стороны обложки и буклета изданий использованы рисунки внука Константина Кинчева Луки Панфилова.
""Посолонь" в Таллине и Риге, это - несколько волнительные мероприятия, так как мы впервые исполним новый материал, над которым работали три года. В своем роде - пристрелка перед большими презентациями в Москве и Питере.
Дальше двинем по городам России, но прибалтийской публике и выездным алисаманам повезет услышать новый материал первыми. Составить мнение. Принять или не принять. Ну, и чего-нибудь еще споем-сыграем", - говорят музыканты.
Группа "Алиса" не нуждается в представлении или долгом рассказе. Константин Кинчев является ключевой фигурой русской рок-музыке вместе с Юрием Шевчуков, Вячеславом Бутусовым, Борисом Гребенщиковым, Виктором Цоем и Гариком Сукачевым и многими другими.
Однажды, Гарик Сукачев с группой "Бригада С" записывали альбом кавер-версий отечественных и зарубежных исполнителей и обратились к Кинчеву, нет ли у него какой-нибудь подходящей композиции. Константин предложил "Всё это ро-н-ролл". В результате песня не только попала в альбом, но и стала заглавной. Позже на нее был записан клип с участием Шевчука, Шахрина, Чижа и многих других.
Несомненно, что концерт группы "Алиса" 19 сентября в Риге станет настоящим рок-событием.