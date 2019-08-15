С долгожданным концертом в Риге выступит группа "Алиса"

""Посолонь" в Таллине и Риге, это - несколько волнительные мероприятия, так как мы впервые исполним новый материал, над которым работали три года. В своем роде - пристрелка перед большими презентациями в Москве и Питере.

Дальше двинем по городам России, но прибалтийской публике и выездным алисаманам повезет услышать новый материал первыми. Составить мнение. Принять или не принять. Ну, и чего-нибудь еще споем-сыграем", - говорят музыканты.

Однажды, Гарик Сукачев с группой "Бригада С" записывали альбом кавер-версий отечественных и зарубежных исполнителей и обратились к Кинчеву, нет ли у него какой-нибудь подходящей композиции. Константин предложил "Всё это ро-н-ролл". В результате песня не только попала в альбом, но и стала заглавной. Позже на нее был записан клип с участием Шевчука, Шахрина, Чижа и многих других.