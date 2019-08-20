Вудстоку - 50, наркотические трипы, песни серийного убийцы и образ хиппи в фильме "Однажды в... Голливуде"

ФОТО: кадр из фильма "Однажды в... Голливуде"

Определенно, что сцены с голосующими девушками-хиппи - это отсылка к случаю, который произошел весной 1968 года, музыкант Дэннис Уилсон (барабанщик The Beach Boys) подобрал на машине двух голосовавших женщин — Патрисию "Кэти" Кренуинкел и Эллу Джо Бейли. Дэннис отвёз их к себе домой, а ночью к ним присоединился Чарльз Мэнсон.

Примечательно, что в фильме звучит композиция Чарльза Мэнсона - I'll Never Say Never To Always.

Запись этой песни, и еще много других оплачивал Уилсон. Именно он познакомил Мэнсона с музыкальным продюсером Терри Мэлчером, который одно время хотел записать его альбом.

Вот тут и показан предполагаемый поворот сюжета: Мэнсон злился на Терри. В фильме нам показали, как он пришел к дому, где продюсер уже не жил, а жили Тейт и Полански. Хотя сам Мэнсон опровергал это утверждение Тарантино решил оставить эту версию, тем более этот фильм лишь сказка - "Once upon a time...".

Именно со слов "Once upon a time..." и начинается большинство сказочных рассказов на английском языке. Это что-то похожее на "Давным-давно жили были". Нас с самого начала готовят к тому, что это будет вымысел и правды здесь будет столько же, сколько и в сказке.

Не случайно действие фильма начинается в 1968 году. Именно в этом году коммуна Мэнсона поселилась на ранчо Спэн. Правда, кроме хозяйственных дел, некоторым женщинам приходилось по приказу Мэнсона заниматься сексом с почти ослепшим 80-летним владельцем ранчо Джорджем Спэном.

ФОТО: кадр из фильма "Однажды в... Голливуде"

На самом деле странно, почему Тарантино не ввел в фильм песню Helter skelter - The Beatles. Именно так безумный Чарльз Мэнсон называл Конец света, который должен был наступить. Она была бы здесь кстати!

Но Квентин Тарантино дал нам намеки, подводки и создал ощущение грядущего кошмара.

Милая и прекрасная Шэрон Тейт показывается - как некий символ поп-культуры того времени. Роскошная элегантная блондинка с большими глазами, которая еще даже не ощутила вкус славы в полной мере.

Она мила, скромна и любезна. Мы смотрим на нее и понимаем, что скоро все завершится плохо. Особенно тяжело даются кадры беременной Тейт.

ФОТО: кадр из фильма "Однажды в... Голливуде"

Квентин Тарантино мастерки преподносит хронологию событий того дня, как в программе о криминальной хронике.

Вот и начинается долгожданная заварушка, но как мы и писали выше - это лишь сказка.

Это лишь свободная художественная интерпретация Тарантино на тему событий, которые произошли 8 августа 1969 года.

По задумке режиссера хиппи-убийцы напали не на дом Шэрон, а на дом главного героя Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо).

В результате, все завершилось кровавой и жестокой разборкой, в лучших традициях картин мэтра.

Главные герои живы, хоть и напуганы, а маньяки-убийцы повержены. Жаль, что в жизни все не так, но сказка, есть сказка. Некоторые, кто смотрел картину, был не согласны с тем, что Тарантино оставил живой Шэрон. Но мне кажется, что в трактовке "сказочного Голливуда", который создал режиссер - это вполне уместно. В конце концов, про Деда Мороза и феечек тоже кино снимают, хотя в них мало кто верит.

P.s.: Кстати, вы обратили внимание на постер Леонардо Ди Каприо на его парковке? Напоминает стилизованный под поп-арт кадр из оскароносного фильма "Выживший". Не правда ли?