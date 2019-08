Вудстоку - 50, наркотические трипы, песни серийного убийцы и образ хиппи в фильме "Однажды в... Голливуде"

В начале фильма, когда группа хиппи переходит дорогу мы слышим композицию Mrs. Robinson (рус. Миссис Робинсон) американского дуэта Simon and Garfunkel из кинофильма 1967 года "Выпускник". Скорее всего - это было сделано режиссером намеренно, чтобы при помощи музыки отразить дух и настроение того времени - The Rocks (from Have Gun - Will Travel (1957)), The Return (from Have Gun - Will Travel (1957)), Against a Cooked Sky, Ready For Action, The Letter и многие другие.