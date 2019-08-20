Вудстоку - 50, наркотические трипы, песни серийного убийцы и образ хиппи в фильме "Однажды в... Голливуде"

Квентин Тарантино снял фильм "Однажды в... Голливуде", который стал не просто данью актерам и фильмам того времени - это своего рода путеводитель, краткий обзор и пересказ эпохи, когда протест против богатых превратился в культурный феномен породивший движение хиппи. "Дети цветов" с их плюсами и минусами становятся героями этой картины наравне с жизнью Голливуда, который преподносится зрителям как сказка. "Однажды в... Голливуде" - это многослойное повествование, которое можно воспринимать как вымысел, а можно присмотреться чуть глубже - разгадывать цитаты и "пасхалки", которые заложил режиссер при создании этого фильма.
Совпадение или нет, но выход картины "Однажды в... Голливуде" совпал с 50-летием легендарного фестиваля Вудсток,
прошедший с 15 по 18 августа 1969 года на одной из ферм городка в сельской местности Бетел.
"Три дня любви, музыки и мира" - это словосочетание, вероятно, встречал каждый, кто хоть как-то читал о субкультуре хиппи и интересовался этой эпохой.
Случайно ли Тарантино обратился к этому времени, когда молодежная революция переживала свой расцвет, а "дети цветов" вдохновляли множество кинорежиссеров?
К примеру, итальянский режиссер Микеланджело Антониони (Michelangelo Antonioni, 1912 - 2007), который снял картину "Забриски-Пойнт" (Zabriskie Point, 1969). Кроме гущи студенческой демонстрации идеально передана атмосфера и идеология молодежи того времени. Особое место занимают композиции популярных в 1960-х – 1970-х рок-групп, таких как PinkFloyd, Rolling Stones, Grateful Death, The Doors, и других коллективов.
Квентин Тарантино сохранил кальку киноязыка той эпохи, сделав акцент на ключевые композиции того времени.
В начале фильма, когда группа хиппи переходит дорогу мы слышим композицию Mrs. Robinson (рус. Миссис Робинсон) американского дуэта Simon and Garfunkel из кинофильма 1967 года "Выпускник". Скорее всего - это было сделано режиссером намеренно, чтобы при помощи музыки отразить дух и настроение того времени - The Rocks (from Have Gun - Will Travel (1957)), The Return (from Have Gun - Will Travel (1957)), Against a Cooked Sky, Ready For Action, The Letter и многие другие.
Эксперименты с психоделиками, в частности с ЛСД, изменили восприятие мира у множества музыкантов того времени, появился способ самовыражения через музыку. Марихуана уже стала неотъемлемым атрибутом андеграунда. Музыканты писали и пели об употреблении марихуаны.
Эта тема широко раскрывается в фильме Тарантино. Его герои курят "косяки" во время вечеринок, на отдыхе, на работе и даже при чтении книг в постели.
Квентин Тарантино вывернул наизнанку тот романтичный образ миролюбивых хиппи, показав реальный ужас, который захлестнул Запад тех лет.
Одна из проблем - это создание культов или сект.
Началось все аж с 1960-х годов, когда Кен Кизи публикует роман "Полет над гнездом кукушки" (1962), где герой нарушает всевозможные правила больницы, вплоть до того, что устраивает ночную вечеринку в отделении с обильным употреблением алкоголя и участием проституток.
Эта книга была стала призывом к действию. В 1964 году, вместе с друзьями-единомышленниками, Кизи организовал хипповскую коммуну под названием "Веселые Проказники" (англ. Merry Pranksters). Они ездили по стране на раскрашенном в яркие "психоделические" цвета автобусе и пугали обывателей своими причудливыми нарядами и странным поведением. Коммуна устраивала концерты-хеппенинги под названием "кислотные тесты" (англ. Acid Tests) с раздачей ЛСД всем желающим.
Подобный протест молодежи стал одним из поводов к созданию секты "Семья" под предводительством Чарли Мэнсона,культ которого Тарантино ярко представил в своем фильме.
Определенно, что сцены с голосующими девушками-хиппи - это отсылка к случаю, который произошел весной 1968 года, музыкант Дэннис Уилсон (барабанщик The Beach Boys) подобрал на машине двух голосовавших женщин — Патрисию "Кэти" Кренуинкел и Эллу Джо Бейли. Дэннис отвёз их к себе домой, а ночью к ним присоединился Чарльз Мэнсон.
Примечательно, что в фильме звучит композиция Чарльза Мэнсона - I'll Never Say Never To Always.
Запись этой песни, и еще много других оплачивал Уилсон. Именно он познакомил Мэнсона с музыкальным продюсером Терри Мэлчером, который одно время хотел записать его альбом.
Вот тут и показан предполагаемый поворот сюжета: Мэнсон злился на Терри. В фильме нам показали, как он пришел к дому, где продюсер уже не жил, а жили Тейт и Полански. Хотя сам Мэнсон опровергал это утверждение Тарантино решил оставить эту версию, тем более этот фильм лишь сказка - "Once upon a time...".
Именно со слов "Once upon a time..." и начинается большинство сказочных рассказов на английском языке. Это что-то похожее на "Давным-давно жили были". Нас с самого начала готовят к тому, что это будет вымысел и правды здесь будет столько же, сколько и в сказке.
Не случайно действие фильма начинается в 1968 году. Именно в этом году коммуна Мэнсона поселилась на ранчо Спэн. Правда, кроме хозяйственных дел, некоторым женщинам приходилось по приказу Мэнсона заниматься сексом с почти ослепшим 80-летним владельцем ранчо Джорджем Спэном.
На самом деле странно, почему Тарантино не ввел в фильм песню Helter skelter - The Beatles. Именно так безумный Чарльз Мэнсон называл Конец света, который должен был наступить. Она была бы здесь кстати!
Но Квентин Тарантино дал нам намеки, подводки и создал ощущение грядущего кошмара.
Милая и прекрасная Шэрон Тейт показывается - как некий символ поп-культуры того времени. Роскошная элегантная блондинка с большими глазами, которая еще даже не ощутила вкус славы в полной мере.
Она мила, скромна и любезна. Мы смотрим на нее и понимаем, что скоро все завершится плохо. Особенно тяжело даются кадры беременной Тейт.
Квентин Тарантино мастерки преподносит хронологию событий того дня, как в программе о криминальной хронике.
Вот и начинается долгожданная заварушка, но как мы и писали выше - это лишь сказка.
Это лишь свободная художественная интерпретация Тарантино на тему событий, которые произошли 8 августа 1969 года.
По задумке режиссера хиппи-убийцы напали не на дом Шэрон, а на дом главного героя Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо).
В результате, все завершилось кровавой и жестокой разборкой, в лучших традициях картин мэтра.
Главные герои живы, хоть и напуганы, а маньяки-убийцы повержены. Жаль, что в жизни все не так, но сказка, есть сказка. Некоторые, кто смотрел картину, был не согласны с тем, что Тарантино оставил живой Шэрон. Но мне кажется, что в трактовке "сказочного Голливуда", который создал режиссер - это вполне уместно. В конце концов, про Деда Мороза и феечек тоже кино снимают, хотя в них мало кто верит.
P.s.: Кстати, вы обратили внимание на постер Леонардо Ди Каприо на его парковке? Напоминает стилизованный под поп-арт кадр из оскароносного фильма "Выживший". Не правда ли?