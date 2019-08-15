Кейт Бланшетт уходит из большого кино. Ее последний фильм представят на "Балтийской жемчужине"

"Мне пора остановиться. Полностью. Абсолютно. И я уверена, что зрители во всем мире, увидев этот фильм, скажут: "О, да, пришло время ей остановиться. Каждый раз, когда мне нужно выйти на сцену в нижнем белье, и я думаю: "Почему? Почему бы мне просто не покормить кур и почитать Пруста?"", - сказала она.

Фильм "Куда ты пропала, Бернадетт?" режиссера Ричарда Линклейтера будет показан на фестивале "Балтийская жемчужина".

ФОТО: Пресс-фото

Первый сеанс уже полностью распродан и объявлен дополнительный показ 21 сентября.

Картина снята по бестселлеру Марии Семпл и Кейт Бланшетт сыграла роль архитектора в творческом кризисе, которая внезапно исчезает из дома накануне Рождества. Семья сбилась с ног, пытаясь найти ее или хотя бы причину: почему? Безуспешные поиски показали, что ключ к разгадке тайны хранится в ее беспокойном прошлом. И теперь придется потеснить немало скелетов в шкафу, и потрясти семейными секретами, что бы найти истину и понять: куда же исчезла Бернадетт…

ФОТО: Пресс-фото

Итак, как считает Кейт Бланшетт ее последний фильм объяснит зрителю причину ее ухода из кино. Выяснить это можно 19 и 21 сентября в кинотеатре Splendid Palace на фестивале "Балтийская жемчужина".

Напомним, Кейт Бланшетт приняла участие в предпоказе фильма "Куда ты пропала, Бернадетт" в Нью-Йорке. 50-летняя актриса предстала перед публикой в черном брючном костюме Alexander McQueen с фантастическими неоново-синими рукавами.