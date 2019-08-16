"Виртуальная реальность - это слишком большой рай": интервью с главной героиней фильма "Там"

Эту фантастическую картину снял молодой режиссер фильма Улдис Ципст, авторы сценария - драматурги Раса Бугавичуте-Пеце и Артур Дицис, в ролях известные латышские артисты Артур Скрастиньш, Регнарс Вайварс, Инара Слуцка. А в роли искусственного интеллекта (она же менеджер по IT-технологиям) исполняет Илва Центере.

Девушка отметила, что она согласилась на съемки именно потому, что в Латвии фильм про искусственный интеллект снимался впервые. Илва Центере призналась, что она с IT-технологиями на "вы" и не проводит много времени в соцсетях. Она назвала себя "ребенком 90-х", но старается следить за развитием техники.

"Виртуальная реальность, которая может исполнять все желания человека - это слишком большой рай. Я пока его не заслужила", - ответила она на вопрос о том, желала бы она попасть в виртуальный мир, как ее героиня.