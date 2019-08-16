Пт, 16.08.2019
Чековая лотерея вовлекла в борьбу самих жителей, так как не секрет, что часто чеки не выдают, так как покупатели их не просят. Сейчас же мне самой приходилось сталкиваться с тем, что кто-то просит у продавцов чеки других покупателей. Даце Пелека, зам. гендиректора СГД
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Стиль гостей, возможно, последнего у нас концерта "Ленинграда": праздник модного непослушания "по Шнуру"
Особое внимание - на фото 45 и 59

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

15 августа в зале "Дзинтари" состоялся эксклюзивный и, возможно, последний концерт российской группировки "Ленинград" в Латвии. Шнуров вновь заставит Юрмалу петь вместе с собой, танцевать, кричать и хлопать, закружив публику в водовороте "ленинградости" и оставив, как после хорошей бани, выдохшейся, обновленной и счастливой.

Дерзкий, честный, нетолерантный, называющий вещи своими именами (далеко не всегда цензурными) лидер "Ленинграда" всегда был как глоток свежего воздуха.

И его поклонники, воодушевленные философией полной свободы и бунтарским духом кумира, даже в своих модных образах демонстрируют класс "от Шнура".

Оцениите стиль гостей концерта группы "Ленинград" в Юрмале - полюбуйтесь на этот фэшн-праздник непослушания. Особое внимание - на фото 45 и 59 в нашей галерее!

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