Стиль гостей, возможно, последнего у нас концерта "Ленинграда": праздник модного непослушания "по Шнуру"
15 августа в зале "Дзинтари" состоялся эксклюзивный и, возможно, последний концерт российской группировки "Ленинград" в Латвии. Шнуров вновь заставит Юрмалу петь вместе с собой, танцевать, кричать и хлопать, закружив публику в водовороте "ленинградости" и оставив, как после хорошей бани, выдохшейся, обновленной и счастливой.
Дерзкий, честный, нетолерантный, называющий вещи своими именами (далеко не всегда цензурными) лидер "Ленинграда" всегда был как глоток свежего воздуха.
И его поклонники, воодушевленные философией полной свободы и бунтарским духом кумира, даже в своих модных образах демонстрируют класс "от Шнура".
Оцениите стиль гостей концерта группы "Ленинград" в Юрмале - полюбуйтесь на этот фэшн-праздник непослушания. Особое внимание - на фото 45 и 59 в нашей галерее!