Стиль гостей, возможно, последнего у нас концерта "Ленинграда": праздник модного непослушания "по Шнуру"

15 августа в зале "Дзинтари" состоялся эксклюзивный и, возможно, последний концерт российской группировки "Ленинград" в Латвии. Шнуров вновь заставит Юрмалу петь вместе с собой, танцевать, кричать и хлопать, закружив публику в водовороте "ленинградости" и оставив, как после хорошей бани, выдохшейся, обновленной и счастливой.