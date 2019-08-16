Начинается Праздник Риги, темой которого будут городские легенды

Откроется праздник сегодня вечером с концерта на Домской площади, посвященного 100-летию Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витолса.

В программе праздника - многочисленные мероприятия на набережной 11 ноября и в Верманском саду, Музее Риги и истории мореходства, в новом культурном центре Hanzas Perons, на улицах и площадях города.

В этом году на празднике выступит много цирковых коллективов - артисты уличных цирков из Германии и Нидерландов, труппа клоунов Squadra Sua из Праги, тайваньская цирковая труппа FOCA.

Как и каждый год, пройдут круглосуточный баскетбольный турнир "Матч берегов", день уличной музыки и другие традиционные мероприятия Праздника Риги.