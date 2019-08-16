Пт, 16.08.2019
Чековая лотерея вовлекла в борьбу самих жителей, так как не секрет, что часто чеки не выдают, так как покупатели их не просят. Сейчас же мне самой приходилось сталкиваться с тем, что кто-то просит у продавцов чеки других покупателей. Даце Пелека, зам. гендиректора СГД

Начинается Праздник Риги, темой которого будут городские легенды

Рига

ФОТО: Ieva Lūka / LETA

Праздник Риги, который пройдет 16-18 августа, тематически посвящен городским легендам, сообщила агентству LETA представитель Рижской думы Индра Вилде.

Откроется праздник сегодня вечером с концерта на Домской площади, посвященного 100-летию Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витолса.

В программе праздника - многочисленные мероприятия на набережной 11 ноября и в Верманском саду, Музее Риги и истории мореходства, в новом культурном центре Hanzas Perons, на улицах и площадях города.

В этом году на празднике выступит много цирковых коллективов - артисты уличных цирков из Германии и Нидерландов, труппа клоунов Squadra Sua из Праги, тайваньская цирковая труппа FOCA.

Как и каждый год, пройдут круглосуточный баскетбольный турнир "Матч берегов", день уличной музыки и другие традиционные мероприятия Праздника Риги.

Сторонники активного образа жизни смогут принять участие в "Пляжных играх", которые пройдут на Луцавсале и пляже Кипсалы, а на аэродроме "Спилве" состоится авиационный праздник Riga Fly-in 2019.

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