Пт, 16.08.2019
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Фото: Татьяна Брухунова впервые показала Петросяна в своем Instagram

Татьяна Брухунова

ФОТО: https://www.instagram.com/bruhunova/

Помощница российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые опубликовала на своей Instagram-странице, кадры на которые попал артист. Об этом пишет Topnews.

Фотографии попали в сторис Татьяны. Это было посещение Массандровского дворца императора Александра III.

В один из моментов экскурсии Брухунова навела камеру на Петросяна, который разговаривал с экскурсоводом, но в сеть попали скриншоты.

В кадре нет других посетителей, вероятно, Брухунова и Петросян находились во дворце в составе индивидуальной экскурсии.

Татьяна Брухунова старается не публиковать в Instagram кадры с Петросяном, однако по геолокациям можно определить, что они бывают в одних и тех же местах. А как же иначе, ведь Татьяна помощница артиста. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я нахожусь в Массандровском дворце Александра III. Многое сохранилось в первозданном виде. Я бы сказал, что приблизительно, 60% от дворца, картин, лепнины и прочего. Музей в силу своих скромных возможностей пытается все возвратить. И это было бы правильно, потому что музей (как я написал в книге гостей), это не только история наших царей второй половины девятнадцатого века, но ещё и история нашей культуры, хорошего вкуса и понимания красоты, которые очень согласуются с волшебной красотой Крыма. На первых двух снимках кабинет Александра Третьего. Здесь очень хорошая аура. Для меня понятие «кабинет» чрезвычайно важно. Именно здесь, в кабинете, творческий человек или монарший управленец может творить, генерировать идеи и приносить пользу людям. #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #крым #ялта #массандра #массандровскийдворец

Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

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