Фото: Татьяна Брухунова впервые показала Петросяна в своем Instagram

В один из моментов экскурсии Брухунова навела камеру на Петросяна, который разговаривал с экскурсоводом, но в сеть попали скриншоты.

В кадре нет других посетителей, вероятно, Брухунова и Петросян находились во дворце в составе индивидуальной экскурсии.

Татьяна Брухунова старается не публиковать в Instagram кадры с Петросяном, однако по геолокациям можно определить, что они бывают в одних и тех же местах. А как же иначе, ведь Татьяна помощница артиста.