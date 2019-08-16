Фото: Татьяна Брухунова впервые показала Петросяна в своем Instagram

Помощница российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые опубликовала на своей Instagram-странице, кадры на которые попал артист. Об этом пишет Topnews.
Фотографии попали в сторис Татьяны. Это было посещение Массандровского дворца императора Александра III.
В один из моментов экскурсии Брухунова навела камеру на Петросяна, который разговаривал с экскурсоводом, но в сеть попали скриншоты.
В кадре нет других посетителей, вероятно, Брухунова и Петросян находились во дворце в составе индивидуальной экскурсии.
Татьяна Брухунова старается не публиковать в Instagram кадры с Петросяном, однако по геолокациям можно определить, что они бывают в одних и тех же местах. А как же иначе, ведь Татьяна помощница артиста.
Я нахожусь в Массандровском дворце Александра III. Многое сохранилось в первозданном виде. Я бы сказал, что приблизительно, 60% от дворца, картин, лепнины и прочего. Музей в силу своих скромных возможностей пытается все возвратить. И это было бы правильно, потому что музей (как я написал в книге гостей), это не только история наших царей второй половины девятнадцатого века, но ещё и история нашей культуры, хорошего вкуса и понимания красоты, которые очень согласуются с волшебной красотой Крыма. На первых двух снимках кабинет Александра Третьего. Здесь очень хорошая аура. Для меня понятие «кабинет» чрезвычайно важно. Именно здесь, в кабинете, творческий человек или монарший управленец может творить, генерировать идеи и приносить пользу людям. #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #крым #ялта #массандра #массандровскийдворец
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Не буду писать здесь о Массандровском дворце. А вот фотографиями своими поделюсь с удовольствием. Сегодня я побывала там на экскурсии. Очень много подробностей в сторис (пока не удалились). Магическая атмосфера дома. Аура неповторимая. Кажется ещё секунда и в комнату войдёт Императрица Александра Фёдоровна... #массандровскийдворец #крым #ялта #экскурсия