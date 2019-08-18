Детектор дыма: почему его нужно установить уже сейчас?

Для чего необходим детектор дыма?

"Основная цель детектора дыма - спасти жизнь человека", - объясняет Угис Ушканс, руководитель управления собственности и специальных продуктов BALTA. "Высокий звук, который раздается, когда сенсор реагирует на дым и тепло, достаточно интенсивен, чтобы предупредить спящего домашнего жильца или, в отсутствие хозяина, соседей о потенциальном пожаре, что дает ценное время для спасения жизней и вызова спасателей".

С января прошлого года или за последних полтора года BALTA получила 232 заявления о возмещении ущерба, причиненного имуществу в результате пожара в частных домах.

В прошлом году по этой причине было возмещено почти 1,5 миллиона евро, а в этом году сумма, выплаченная всего за семь месяцев, уже превысила 1 миллион евро.

Статистика страховщиков показывает, что одной из наиболее распространенных причин пожаров в домах является множество электрических повреждений, которые часто начинаются прямо ночью - когда домовладельцы сладко спят.

Существует также риск возникновения пожара, когда хозяев вообще нет дома - он может быть вызван домашним животным, разрядами молнии или какой-либо другой непредвиденной причиной, например, поджогом.

Когда возникает пожар, находящиеся в доме предметы, включая мебель, электроприборы и текстиль, начинают дымить, поэтому уже 1 января в каждом доме должен быть автономный пожарный извещатель или детектор дыма - устройство, которое в случае задымления, при помощи громкого звука привлекает внимание хозяина или соседей, позволяя спастись или вовремя вызвать пожарных (VUGD).

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Где и сколько детекторов устанавливать?

Поправки, вступающие в силу с 1 января 2020 года, требуют, чтобы в одноэтажном жилом помещении был установлен по крайней мере один детектор дыма, а на каждом этаже в частных домах и многоэтажных домах должно быть установлено по одному детектору. При аренде дома желательно убедиться, что владелец квартиры своевременно позаботился об установке детектора дыма. Если его нет, в договоре аренды должно быть указано, кто отвечает за пожарную безопасность. Если такой информации в договоре аренды нет, ответственность несет владелец.

Данные страховщиков демонстрируют, что пожар в доме может начаться в любой комнате, поэтому Ушканс рекомендует установить как минимум по одному детектору дыма в коридоре и спальне:

"Было бы лучше, если бы детектор был установлен во всех комнатах, кроме кухни. На кухне детектор может реагировать на пар, образующийся во время готовки, поэтому существует риск ложных тревог.

Однако, если на кухне установлен детектор дыма, вы можете выключить датчик во время приготовления еды, но не забудьте включить его снова".

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Как выбрать и где приобрести детектор дыма?