Детектор дыма: почему его нужно установить уже сейчас?
Наличие детекторов дыма во всех жилищах с 1 января 2020 года будет обязательным требованием, что уже сейчас вызывает у населения немало вопросов. Однако в рамках заботы о безопасности жителей этот шаг был необходим – ситуация с пожарной безопасностью в стране действительно обострена. Данные, обобщенные страховой компанией BALTA (PZU grupa) свидетельствуют о том, что с 2017 года (на протяжении двух с половиной лет) в качестве возмещения за пожары, в которых пострадало имущество частных лиц, выплачено почти 4 миллиона евро. Чтобы развеять опасения жителей и внести ясность, руководитель Управления недвижимостью и специальными продуктами BALTA Угис Ушканс в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой (ГПСС) разъясняет значение детекторов дыма, которое нужно учитывать при их установке, а также дает ответы на другие вопросы, которые чаще всего задают владельцы жилья.
Для чего необходим детектор дыма?
"Основная цель детектора дыма - спасти жизнь человека", - объясняет Угис Ушканс, руководитель управления собственности и специальных продуктов BALTA. "Высокий звук, который раздается, когда сенсор реагирует на дым и тепло, достаточно интенсивен, чтобы предупредить спящего домашнего жильца или, в отсутствие хозяина, соседей о потенциальном пожаре, что дает ценное время для спасения жизней и вызова спасателей".
С января прошлого года или за последних полтора года BALTA получила 232 заявления о возмещении ущерба, причиненного имуществу в результате пожара в частных домах.
В прошлом году по этой причине было возмещено почти 1,5 миллиона евро, а в этом году сумма, выплаченная всего за семь месяцев, уже превысила 1 миллион евро.
Статистика страховщиков показывает, что одной из наиболее распространенных причин пожаров в домах является множество электрических повреждений, которые часто начинаются прямо ночью - когда домовладельцы сладко спят.
Существует также риск возникновения пожара, когда хозяев вообще нет дома - он может быть вызван домашним животным, разрядами молнии или какой-либо другой непредвиденной причиной, например, поджогом.
Когда возникает пожар, находящиеся в доме предметы, включая мебель, электроприборы и текстиль, начинают дымить, поэтому уже 1 января в каждом доме должен быть автономный пожарный извещатель или детектор дыма - устройство, которое в случае задымления, при помощи громкого звука привлекает внимание хозяина или соседей, позволяя спастись или вовремя вызвать пожарных (VUGD).
Где и сколько детекторов устанавливать?
Поправки, вступающие в силу с 1 января 2020 года, требуют, чтобы в одноэтажном жилом помещении был установлен по крайней мере один детектор дыма, а на каждом этаже в частных домах и многоэтажных домах должно быть установлено по одному детектору. При аренде дома желательно убедиться, что владелец квартиры своевременно позаботился об установке детектора дыма. Если его нет, в договоре аренды должно быть указано, кто отвечает за пожарную безопасность. Если такой информации в договоре аренды нет, ответственность несет владелец.
Данные страховщиков демонстрируют, что пожар в доме может начаться в любой комнате, поэтому Ушканс рекомендует установить как минимум по одному детектору дыма в коридоре и спальне:
"Было бы лучше, если бы детектор был установлен во всех комнатах, кроме кухни. На кухне детектор может реагировать на пар, образующийся во время готовки, поэтому существует риск ложных тревог.
Однако, если на кухне установлен детектор дыма, вы можете выключить датчик во время приготовления еды, но не забудьте включить его снова".
Как выбрать и где приобрести детектор дыма?
Страховой эксперт объясняет, что детектор дыма - это простое устройство, которое очень легко установить и его можно сравнить с будильником. "Вам потребуется всего несколько минут, чтобы прикрепить детектор к потолку - как повесить фоторамку на стену. Однако работа, которую может выполнять детектор, неоценима - в случае пожара он может спасти жизнь семьи и самого дома", - поясняет Ушканс.
Устройство можно приобрести в строительных магазинах, специализированных магазинах товаров пожарной безопасности, а также в интернете и даже в некоторых продуктовых магазинах. Стоимость, в зависимости от производителя, составляет в среднем 10 евро.
Важно убедиться, что выбранный вами детектор соответствует европейским стандартам и имеет маркировку CE (европейское соответствие). Автономный пожарный детектор не нуждается в подключении к электричеству - он работает от батарей, которые необходимо заменять каждые пять лет.
Помни! Детектор дыма должен быть в каждом доме
Государственная пожарно-спасательная служба напоминает, что детектор дыма является одним из самых эффективных и недорогих способов раннего обнаружения пожара.
Следует отметить, что за нарушение требований пожарной безопасности физические лица могут быть оштрафованы от 30 евро до 280 евро, юридические - от 280 евро до 1400 евро.
VUGD не планирует проверять каждый дом - приоритетные проверки будут проводиться в тех домах, о которых будут поступать заявления или жалобы, или в случае возникновения пожаров.
По мере возможности, будет также проверяться жилой сектор, и не только наличие детекторов дыма, но и другие требования пожарной безопасности в домах и местах общего пользования. Проверки жилищного сектора не будут чем-то новыми, они проходят каждый год.
Не откладывай на завтра!
По данным VUGD, в большинстве случаев, когда в пожаре гибли или страдали люди, в домах не были установлены датчики дыма. Поэтому VUGD и BALTA призывают не откладывать на завтра заботу о собственной безопасности.
"Установка детектора дыма - это чрезвычайно простой, быстрый и относительно недорогой процесс, особенно в обмен на стоимость жизни.
Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам не откладывать его покупку до начала следующего года, когда вступят в силу новые требования, а позаботиться о ваших близких и домашней безопасности сегодня", - настаивает Ушканс.