"Это не тайна звезд. Это моя личная жизнь": Юлия Пересильд о романе с Алексеем Учителем

Звезда 34-летней актрисы Юлии Пересильд зажглась после яркой роли в картине Алексея Учителя "Край", а большинству она знакома по фильму "Битва за Севастополь". В интервью журналистке Ирине Шихман артистка призналась, что никогда не скрывала свой роман с 67-летним режиссером Алексеем Учителем.
Сегодня вышло мое интервью на @woman_ru , делали интервью мы на Кинотавре! Немного в спешке, присущей фестивалю и вот , что удивительно, удалось подробно и чувственно поговорить. И про меня, и про Кино, и про Фонд, и про Общество!!! Даша❤️спасибо Вам! Читайте на портале!!!! ❤️❤️❤️жду ваших вопросов после!!!! @alarusse @rado
"Во-первых, я это никогда не скрывала... Но я не говорила на эти темы. Людям, которые нужно знать - всегда об этом знали. Другой вопрос, что стали про это часто спрашивать, и мне в какой-то момент надоело... Во-вторых, дети растут...", - призналась она.
Юлия пояснила, что момент, когда Алексей Учитель ходит куда-то с детьми, становится странным, если не говорить об отношениях.
"Это не тайна звезд. Это моя личная жизнь", - указала Пересильд.
Она старается не обращать внимание на публикации в желтой прессе.
Актриса опровергает любое обвинения в том, что ее карьеры не была бы успешной без романа с Алексеем Учителем. Она всегда обладала волевым и сильным характером. Юлия приехала покорять Москву, хотя никто из родных и близких ее не поддержал. Несмотря на все трудности, Юлия всегда знала себе цену.
"Я всегда все сама, сама, сама... Я иногда себя ненавижу за это. Иногда я не понимаю, зачем я это делаю, зачем делю счет в ресторане, например. Я пока не сильно грущу по этому поводу. У меня пока не тот возраст..." , - отмечает она.
Для Юлии дети никогда не были инструментом манипуляции. Она объяснила, что всегда позволяла мужчине решать самому.
"Я никуда не шла и никогда ни у кого ничего не просила. И все, кто приходил, приходили сами. Это ниже моего достоинства. Никогда. Каждый человек имеет право сам решать. Захочет, будет рядом, не захочет, не будет рядом.
Как ты можешь решать за другого человека? Посмотри на меня. Ты представляешь себе ситуацию, что я буду ходить и упрашивать?", - заявила Юлия.
Напомним, долгое время ходили слухи о том, что у актрисы роман со знаменитым режиссером.
Осенью 2017 года Юлия дала интервью, где рассказала, что родила Алексею Ефимовичу двоих дочерей - Анна (10 лет) и Мария (7 лет).
Пересильд и Учитель официально не женаты. Причина не называется, но есть вероятность, что режиссер все еще не развелся с предыдущей женой Кирой Саксаганской.