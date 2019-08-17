"Это не тайна звезд. Это моя личная жизнь": Юлия Пересильд о романе с Алексеем Учителем

"Во-первых, я это никогда не скрывала... Но я не говорила на эти темы. Людям, которые нужно знать - всегда об этом знали. Другой вопрос, что стали про это часто спрашивать, и мне в какой-то момент надоело... Во-вторых, дети растут...", - призналась она.

Юлия пояснила, что момент, когда Алексей Учитель ходит куда-то с детьми, становится странным, если не говорить об отношениях.

"Это не тайна звезд. Это моя личная жизнь", - указала Пересильд.

Она старается не обращать внимание на публикации в желтой прессе.

Юлия Пересильд ФОТО: скриншот видео

Актриса опровергает любое обвинения в том, что ее карьеры не была бы успешной без романа с Алексеем Учителем. Она всегда обладала волевым и сильным характером. Юлия приехала покорять Москву, хотя никто из родных и близких ее не поддержал. Несмотря на все трудности, Юлия всегда знала себе цену.

"Я всегда все сама, сама, сама... Я иногда себя ненавижу за это. Иногда я не понимаю, зачем я это делаю, зачем делю счет в ресторане, например. Я пока не сильно грущу по этому поводу. У меня пока не тот возраст..." , - отмечает она.

Для Юлии дети никогда не были инструментом манипуляции. Она объяснила, что всегда позволяла мужчине решать самому.

"Я никуда не шла и никогда ни у кого ничего не просила. И все, кто приходил, приходили сами. Это ниже моего достоинства. Никогда. Каждый человек имеет право сам решать. Захочет, будет рядом, не захочет, не будет рядом.

Как ты можешь решать за другого человека? Посмотри на меня. Ты представляешь себе ситуацию, что я буду ходить и упрашивать?", - заявила Юлия.

Юлия Пересильд ФОТО: скриншот видео

Напомним, долгое время ходили слухи о том, что у актрисы роман со знаменитым режиссером.

Осенью 2017 года Юлия дала интервью, где рассказала, что родила Алексею Ефимовичу двоих дочерей - Анна (10 лет) и Мария (7 лет).