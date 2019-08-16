PNB banka призывает своих клиентов открыть счета в Citadele

"На данный момент мы призываем клиентов PNB banka открыть счет в банке Citadele. Информация о возмещениях последует не позднее понедельника, 19 августа, а сами выплаты начнутся не позднее 27 августа", - говорится в сообщении.

В субботу филиалы банка Citadele в Риге, по адресу пл. Републикас, 2а, и в Даугавпилсе, по адресу ул. Ригас, 34, будут открыты с 8:30 до 17:30. Филиалы банка Citadele в торговых центрах в субботу и воскресенье будут работать по обычному графику.

В свою очередь Ассоциация финансовой отрасли сообщила агентству LETA что в субботу, 17 августа, и в воскресенье, 18 августа, с 9:30 до 17:30 будет работать также филиал Expobank в Риге, по адресу улица Кр. Валдемара, 19.

А также в субботу, 17 августа, с 9 до 13 часов будут работать филиалы Luminor Bank в Даугавпилсе, Лиепае и Валмиере.