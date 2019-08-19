Честнее некуда! Беременная супермодель plus size крупным планом показала складки и растяжки на теле

На фото Эшли сидит обнаженная, согнув ноги в коленях и облокотившись на одну руку, в то время как другой прикрывает грудь. Кадр настолько приближает тело модели, что на нем крупным планом видны складки в подмышках, под грудью и на животе, а также растяжки в области бедер и бюста.