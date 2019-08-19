Честнее некуда! Беременная супермодель plus size крупным планом показала складки и растяжки на теле
Недавно объявившая о своей беременности одна из самых востребованных в мире моделей plus size Эшли Грэм решила честно продемонстрировать своим поклонникам, как на самом деле выглядит ее тело. Стоило ли? Однако дело сделано, и предельно откровенный снимок звезды красуется на ее страничке в Instagram.
На фото Эшли сидит обнаженная, согнув ноги в коленях и облокотившись на одну руку, в то время как другой прикрывает грудь. Кадр настолько приближает тело модели, что на нем крупным планом видны складки в подмышках, под грудью и на животе, а также растяжки в области бедер и бюста.
"То же самое, но немного другое", - так подписала будущая мама этот пост, который менее чем за сутки собрал более миллиона лайков и множество положительных комментариев.
Все-таки честность подкупает!
Галерея: Модель Эшли Грэм в Майами
Галерея: Эшли Грэм в пикантной фотосессии
Галерея: Модель plus size Эшли Грэм