Пн, 19.08.2019
Чековая лотерея вовлекла в борьбу самих жителей, так как не секрет, что часто чеки не выдают, так как покупатели их не просят. Сейчас же мне самой приходилось сталкиваться с тем, что кто-то просит у продавцов чеки других покупателей. Даце Пелека, зам. гендиректора СГД
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  • Честнее некуда! Беременная супермодель plus size крупным планом показала складки и растяжки на теле

Честнее некуда! Беременная супермодель plus size крупным планом показала складки и растяжки на теле
Без прикрас

Модель plus size Эшли Грэм

ФОТО: Frazer Harrison/AFP/Scanpix

Недавно объявившая о своей беременности одна из самых востребованных в мире моделей plus size Эшли Грэм решила честно продемонстрировать своим поклонникам, как на самом деле выглядит ее тело. Стоило ли? Однако дело сделано, и предельно откровенный снимок звезды красуется на ее страничке в Instagram.

На фото Эшли сидит обнаженная, согнув ноги в коленях и облокотившись на одну руку, в то время как другой прикрывает грудь. Кадр настолько приближает тело модели, что на нем крупным планом видны складки в подмышках, под грудью и на животе, а также растяжки в области бедер и бюста.

"То же самое, но немного другое", - так подписала будущая мама этот пост, который менее чем за сутки собрал более миллиона лайков и множество положительных комментариев.

Все-таки честность подкупает!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

same same but a little different

A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) on

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Can’t wait to meet you🖤

A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) on

Галерея: Модель Эшли Грэм в Майами

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Галерея: Модель plus size Эшли Грэм

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