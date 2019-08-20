Губернатор Калифорнии подписал закон, ограничивающий право полицейских стрелять

Согласно законопроекту демократов, закон позволяет полиции использовать летальную силу только в случае, если это необходимо, чтобы предотвратить угрозу смерти или серьезного ранения.

Однако калифорнийские законодатели все-таки отменили четкое понятие "необходимо", согласно которому полицейские могли использовать смертельную силу только в случае, если нет "никакой понятной альтернативы".

Отменено и требование, что в случае конфронтации полицейским нужно пытаться ситуацию деэскалировать.

Одним из катализаторов принятия нового закона стало убийство подозреваемого в вандализме невооруженного афроамериканца Стефона Кларка в прошлом году. Его смерть спровоцировала протесты в столице Калифорнии Сакраменто и привела к резонансу государственного масштаба.