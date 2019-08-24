"Меня точно можно назвать латвийской Ивлеевой": сексапильная блогер Яна Брук о заработке в Instagram, откровенных фото и кастинге на "Дом-2"

- Instagram – это ваш основной заработок, либо есть еще что-то? Реально ли в Латвии зарабатывать только рекламой в соцсетях? Однажды в стриме вы говорили, что в Латвии компании не хотят сотрудничать с русскими блогерами. Расскажите про свой опыт?

- Я работаю в маркетинг-отделе в швейцарского банка Dukascopy. Конечно, какие-то копейки получаю от Instagram... Но прожить в Латвии на этом невозможно. В основном вам предлагают сотрудничество по бартеру.

Покажите мне, кто в Латвии зарабатывает лишь через Instagram? А хотя да, есть наверное, но только "латвийские" блогеры. Те, кто пишут по-латышски и те, кто пишут про цветочки и юбочки... Понимаете о чем я, да?

Я пишу по-русски и несмотря на то, что я люблю Латвию, латышей и это моя родина - "блогерский мир латышей" меня не будет принимать! Как же я устала от этой войны против русских... Но у меня есть много подписчиков, кто не говорит на русском, но они с радостью меня смотрят, даже пишут мне комментарии и письма. Это меня очень радует!

Латвийские популярные блогеры и количество их подписчиков: Майя Арманева (76,7 тысяч), Анна Туранова (35,9 тысяч), Майя Силова (30,5 тысяч), Иева Флоренце (43,2 тысяч), Эвелина Паркере (114 тысяч) и Яна Брук (67,3 тысяч).

- У вас совсем неплохие показатели количества подписчиков, если сравнить с известными латвийскими инфлюенсерами (слово, которое придумали для блогеров). Как у вас отношения с другими латвийскими блогерами? С кем из них вы общаетесь? Как вообще вам это слово "инфлюенсер"?

Да, у меня очень хорошая статистика!

Понимаете, сейчас уже не столь важно, сколько у вас подписчиков и есть ли у вас "синяя галочка" (ее можно купить, мне предлагали). Важна активность (актив) на вашей странице, а вот с этим у многих проблемы. Боты не могут сделать актив - ведь это не люди, а тупая накрутка...

Вышеперечисленных всех дам я знаю, Майя Силова - милашка. С Эвелиной общались один раз лишь, но я бы с радостью пообщалась ещё, но я не из их тусовки.