"Меня точно можно назвать латвийской Ивлеевой": сексапильная блогер Яна Брук о заработке в Instagram, откровенных фото и кастинге на "Дом-2"

Так девочки признавайтесь , что ещё не могут парни 😂 выбрать лак для ногтей ? Тональный крем .... они вообще цвета то хоть различают ... вы знали , что почти все мужчины дальтоники ? Кто знал ? Поднимайте руку в комментариях ✋🏼 Разной степенью дальтонизма страдают 2—8 % мужчин, и только 0,8% женщин. Весомая разница 😂😉 я первый раз с мужским дальтонизмом столкнулась в детстве , когда спорила с папой о цветах ... не понимала почему он видит другой цвет :/ но мама все объяснила 🤗😮 вообщем парень может , парень может все что угодно , только .... ? Пишите ⬇️⬇️⬇️ #янабруктвойлучшийдруг #вайн #парни #отношения #вайнер #видео #девушки и кстати ! Все остальные вайны со мной ищите на @crazy_911__

A post shared by ЯНА БРУК - ТВОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ (@yanaabruk) on May 1, 2019 at 5:03am PDT