"Меня точно можно назвать латвийской Ивлеевой": сексапильная блогер Яна Брук о заработке в Instagram, откровенных фото и кастинге на "Дом-2"

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5 сентября в Риге состоится кастинг на телепроект "Дом-2" на канале ТНТ. В нем примет участие блогер из Риги Яна Брук. Эта девушка имеет не только огромное количество подписчиков и поклонников, она также невероятно много работает над собой и созданием своего контента. Кроме того, Яна уверена, что ее можно назвать "латвийской Ивлеевой". Русский TVNET смог пообщаться с красавицей и выяснил, каково это быть красоткой-блогером в Латвии.
- Расскажите о себе. Как пришла в голову идея стать блогером?
- Я просто начала вести свой Instagram-фотоальбом в 2014 году. Я выкладывала туда все, что хотела. А впрочем, как и все: еду, коктейли, селфи, себя в белье...
Не было у меня такой мысли, как сейчас у всех местных блогеров: "Заведу-ка я свой блог, чтобы быть популярной". Я не думала тогда ни о заработке, ни о популярности. Просто хотела свой Интернет-фотоальбом.
Образование у меня высшее, окончила Латвийский университет. У меня есть степень бакалавра по дизайну интерьера. Но на данный момент не работаю по образованию, хотя в будущем все возможно (смеется). Сейчас планирую получить ещё одно образование, но уже в сфере журналистики или пиара.
Кем я себя считаю? В первую очередь, хорошим человеком!
Первый не бадяженный кокос 🥥 у меня тут только такой ) а у вас ? #kokut #янабруктвойлучшийдруг сегодня на острове Ко Кут было на диком пляже Khlong Hin beach ! Это просто рай ) мне кажется тут снимали рекламу шоколадки Bounty - райское наслаждение 🏝 Реклама 1996 года ? Помните там такая девушка в белом платье гуляет по белоснежному пляжу под пальмами ... ну?) вспомнили ?) я любила эту Рекламу 😌 и вот я тут , в райском наслаждении 🌊 а у вас были любимые рекламы ? Какие ? ⬇️⬇️⬇️#island #bounty
- Содержание вашего аккаунта – это не только провокационные фотографии, но и короткие видео, в том числе юмористические ("вайны"). Иногда вы даете советы девушками про внешний вид и отношения. Как родился этот контент?
- По поводу вайнов... Как все началось? Хмм...
Знаете, во мне этот юмор просто есть, и он так и прет изнутри! Как только я включаю камеру, так сразу начинаю гримасничать, петь и делать что-то юморное.
Мои вайны, кстати, можно смотреть не только на моем канале @yanaabruk, но и на канале @crazy_911_. У нас там уже около 415 тысяч подписчиков.
- Не сравнивают ли вас с Настей Ивлеевой или Идой Галич?
Сравнивают ли меня с Ивлеевой или Галич? Довольно редко. Но я считаю, что меня точно можно назвать латвийской Ивлеевой! (смеется)
Так девочки признавайтесь , что ещё не могут парни 😂 выбрать лак для ногтей ? Тональный крем .... они вообще цвета то хоть различают ... вы знали , что почти все мужчины дальтоники ? Кто знал ? Поднимайте руку в комментариях ✋🏼 Разной степенью дальтонизма страдают 2—8 % мужчин, и только 0,8% женщин. Весомая разница 😂😉 я первый раз с мужским дальтонизмом столкнулась в детстве , когда спорила с папой о цветах ... не понимала почему он видит другой цвет :/ но мама все объяснила 🤗😮 вообщем парень может , парень может все что угодно , только .... ? Пишите ⬇️⬇️⬇️ #янабруктвойлучшийдруг #вайн #парни #отношения #вайнер #видео #девушки и кстати ! Все остальные вайны со мной ищите на @crazy_911__
- Instagram – это ваш основной заработок, либо есть еще что-то? Реально ли в Латвии зарабатывать только рекламой в соцсетях? Однажды в стриме вы говорили, что в Латвии компании не хотят сотрудничать с русскими блогерами. Расскажите про свой опыт?
- Я работаю в маркетинг-отделе в швейцарского банка Dukascopy. Конечно, какие-то копейки получаю от Instagram... Но прожить в Латвии на этом невозможно. В основном вам предлагают сотрудничество по бартеру.
Покажите мне, кто в Латвии зарабатывает лишь через Instagram? А хотя да, есть наверное, но только "латвийские" блогеры. Те, кто пишут по-латышски и те, кто пишут про цветочки и юбочки... Понимаете о чем я, да?
Я пишу по-русски и несмотря на то, что я люблю Латвию, латышей и это моя родина - "блогерский мир латышей" меня не будет принимать! Как же я устала от этой войны против русских... Но у меня есть много подписчиков, кто не говорит на русском, но они с радостью меня смотрят, даже пишут мне комментарии и письма. Это меня очень радует!
Латвийские популярные блогеры и количество их подписчиков: Майя Арманева (76,7 тысяч), Анна Туранова (35,9 тысяч), Майя Силова (30,5 тысяч), Иева Флоренце (43,2 тысяч), Эвелина Паркере (114 тысяч) и Яна Брук (67,3 тысяч).
- У вас совсем неплохие показатели количества подписчиков, если сравнить с известными латвийскими инфлюенсерами (слово, которое придумали для блогеров). Как у вас отношения с другими латвийскими блогерами? С кем из них вы общаетесь? Как вообще вам это слово "инфлюенсер"?
Да, у меня очень хорошая статистика!
Понимаете, сейчас уже не столь важно, сколько у вас подписчиков и есть ли у вас "синяя галочка" (ее можно купить, мне предлагали). Важна активность (актив) на вашей странице, а вот с этим у многих проблемы. Боты не могут сделать актив - ведь это не люди, а тупая накрутка...
Вышеперечисленных всех дам я знаю, Майя Силова - милашка. С Эвелиной общались один раз лишь, но я бы с радостью пообщалась ещё, но я не из их тусовки.
- Минусы вашей профессии? Я вижу, что часто иногда вам пишут гадости в комментариях. Вы довольно смело отвечаете. Иногда пишите, что вы актриса и транслируете определенный образ.
- Нет минусов, я обожаю то, что делаю! Меня может кто-то ненавидеть, и слава Богу! Я не хочу нравиться всем! Главное, что я нравлюсь себе, а точнее - я от себя кайфую и это самое главное в жизни. Именно этому я хочу научить людей (улыбается).
- Может быть вы хотите себя попробовать в кино?
- О, да! Моя цель - играть в кино или стать телеведущей. Мне необходимо отдавать свою энергетику людям! Я не могу все оставлять в себе, я хочу всегда делиться эмоциями с людьми. Я бы не сказала, что я прям актриса, хотя почему бы и нет. Я всей душой артист!
- У вас много пикантных и провокационных фотографий. Ваши подписчики – это в основном мужчины. Вы не боитесь, что вас не будут воспринимать серьезно, а будут оценивать только по откровенным снимкам?
- Вы не правы! Женщин среди них 62%, а мужчин лишь 38%. Поэтому, тут уже все по-другому. Смелые и шикарные леди меня обожают.
Были мысли о том, что меня будут считать слишком легкомысленной, но я прогнала их прочь...
Мир меняется, дорогие мои! Кому вообще сейчас в нашем мире может мешать красивое женское тело? Если люди оценивают мое personality лишь по моей попе, то ну, что я могу сказать... "До свидания" могу сказать (смеется).
- На что вы готовы ради популярности? Я как-то прочла, что вы сделали пластику носа. Так ли это? Что вы еще готовы изменить? Считаете ли вы, что внешность - это главное для карьеры? Есть ли у вас кумиры в Instagram?
- Готова я на многое, но, наверное, не на все подряд. Я не делала пластику носа (смеется). Я просто филлерами воспользовалась и все. Моя единственная пластическая операция это - удаление комков биша. Изменить готова лишь грудь и то, пока в раздумьях. Я и без больших сисек красивая!
Внешность - это хороший бонус для Instagram, но это не главное. Королева Instagram - это харизма, и точка. Никакие фильтры не помогут вам достичь харизмы и никакие пресеты и рекламы шампуней не родят в вас искренний свет сердца. Главное - это искренность к людям.
Вы должны быть такими, какими есть, и если вы ругаетесь матом иногда, то этого не надо скрывать и "стопить" из себя принцесс. Да даже принцессы во все времена были разные! Все люди разные!
- В Риге пройдет кастинг шоу "Дом-2" вы заявили, что хотите принять участие. Почему вы считаете, что у вас есть шансы? Как вообще вы относитесь к телепроектам?
- Да, я точно пойду на кастинг! Вся Рига сказала: "Яна Брук, иди!". Не скажу, что я люблю этот проект, но как шанс показать себя миру - почему бы и нет?
Все думают, что я скандальная, но я - очень добрая. Мои близкие это подтвердят. Я люблю мир, а на "Дом-2" нужно скандалить... Двоякое мнение у меня на этот счёт, но они меня конечно, должны взять, если я окончательно это решу (смеется).
Фото может не в тему , НО сегодняшний поход к @nataliabushurova облегчил мне душу . Астролог , психолог , автор своего собственных курсов и просто прекрасный и оооооооочень приятный человек . У меня были конкретные вопросы и после разговора с Натальей @nataliabushurova мне стало яснее как двигаться в своей жизни . Выбирать личную жизнь или карьеру ?) или совмещать ? У меня это очень важный вопрос ... меня всегда тянет лишь на движение на процесс . Нигде не могу стоять на месте . Астрология это не колдовство и не шарлатанство ) и я никого не призываю верить в это или наоборот ! Это выбор каждого человек 🙂 мой второй поход к астрологу и я остаются безумно довольной . А вы были у астролога хоть раз в жизни ? Кстати у @nataliabushurova астрологический обзор на каждый день ! #янабруктвойлучшийдруг #астрология #астрологияонлайн #астропсихология
Напомним, 5 сентября в Plaza Riga пройдет кастинг на телепроект "Дом-2", который организован компанией Global Media. "Дом-2" - это рекордсмен канала ТНТ, который даже занесен в "Книгу рекордов Гиннесса", как самое продолжительное реалити-шоу.