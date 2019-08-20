Перехвалили! 4 продукта, польза которых преувеличена

Ягоды годжи. Громкая слава пришла к этим ягодам в 2008 году в США с легкой руки доктора Эрла Мандела, который продвигал идею полезности годжи с помощью знакомых знаменитостей - например, телеведущей Опры Уинфри.

На самом деле, как говорят медики, ягоды годжи действительно богаты антиоксидантами, но они не превосходят в этом смысле другие ягоды.

В свою очередь ученые из Университета Базеля в Швейцарии провели исследование и обнаружили "отсутствие надежных данных и научных подтверждений эффекта сока ягод годжи".

Зеленый кофе. Этому продукту также приписывается масса оздоровительных свойств. Однако специалисты подчеркивают: зеленый кофе просто не обжарен и по это причине в нем могут содержаться вредные токсины и микроорганизмы.

Коричневый сахар. Все знают, что бурый рис полезнее белого. Маркетологи предложили ту же схему с сахаром - мол, коричневый полезнее белого рафинированного. Но на деле

характеристики коричневого сахара абсолютно такие же, как и у белого. Разница лишь в том, что коричневый изготавливается из сахарного тростника, а белый - из свеклы.

Яблоки. Многие слышали: одно яблоко в день - и можно надолго забыть о врачах. Однако по словам специалиста Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, профессора Арсения Мартинчика, яблоки не являются рекордсменами ни в каких показателях по пищевой ценности - тех же витаминов в них не так уж и много.

Например, витамина С в яблоках почти втрое меньше, чем в свежей капусте, каротиноидов (превращаются в витамин А) тоже гораздо меньше, чем в простой морковке.

Главная ценность яблок - они доступны, а также содержат много пищевых волокон. Полезные вещества из них можно добрать за счет количества - в день нужно съедать по 3-4 яблока.