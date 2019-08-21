Умерла актриса Александра Назарова, голос которой знаком почти каждому

"Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства", - цитируют СМИ сообщение театра.

Заместитель худрука Театра имени М.Ермоловой Галина Боголюбова сообщила журналистам, что у актрисы были проблемы с легкими и она проходила лечение.

Про дату, время и место пока не сообщается.

Александра Назарова родилась в Ленинграде 17 июля 1940 года. После окончания Ленинградского театрального института имени Островского она сразу стала актрисой Центрального детского театра.

С 1965 года она служила в театре имени Ермоловой.

Наиболее известные роли в театре: Элен Келлер в "Сотворившей чудо", Костик в "Лунной сонате", Жульетта в "Бале воров", докторша Таня "Завтра в семь" (по роману Константина Симонова "Живые и мертвые").

После 1960 года начала сниматься в кино. НА ее счету более 80 фильмов и сериалов -"Граница. Таежный роман", "Бригада", "Ночной дозор", "Елки 1914" и многие другие.

Огромную популярность ей принесла роль Надежды Михайловны, бабушки Виктории, в сериале "Моя прекрасная няня".

Но Назарова знакома зрителям не только благодаря ярким киноролям, она озвучивала фильмы и ее голос знаком большинству, кто любил смотреть кино.

В 2001 году она получила звание Народной артистки России.