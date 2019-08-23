Летний лагерь, из которого дети так и не вернулись. В Бельгии разразился скандал с усыновлением

Бельгийский суд в настоящее время рассматривает дело против компании по усыновлению, подозреваемую в похищении детей в Демократической Республике Конго. Эти дети были доставлены в Бельгию в раннем возрасте и усыновлены семьями, которым сказали, что они сироты. Тесты ДНК показали, что в большинстве случаев эти утверждения оказались ложью, сообщает Би-би-си.

Летний лагерь, из которого не возвращаются

В сотнях километров от столицы Демократической Республики Конго Киншаса находится деревня Гемен. Большая часть ее населения занята животноводством, рыболовством или плотницкими работами. В этой деревне проживает 34-летний портной Абдула Либенже. Он один из тех родителей, кто в мае 2015 года согласился отправить своих детей в летний лагерь в столицу. С тех пор их никто не видел. Не имея доступа к юридической помощи, а также из-за отсутствия какой-либо помощи со стороны государственных органов ему, как и трем другим семьям, приходится просто ждать.

Примерно через два года после исчезновения дочери Абдула Либенже наконец встретил людей, которые могли бы выдвинуть версию того, что произошло. Он познакомился с бельгийскими журналистами Куртом Вертелером и Бенуа Дефреном, которые расследовали возможную мошенническую схему усыновления в Бельгии.

Бельгийский прокурор получил достоверные доказательства того, что у ряда усыновленных детей из Конго все еще есть биологические родители, и журналисты отправились проверять теорию, которая привела их к отцу пропавшей девочки.

"Ее похитили в тот день, когда она поехала в Киншасу. Она была так счастлива. Мы никогда не ездили туда, потому что не могли себе этого позволить, но ей была предоставлена такая возможность", - рассказал мужчина журналистам.

На некоторых фотографиях изображена вся "лагерная группа" из деревни - один мальчик и три девочки. Всем детям было от двух до четырех лет. На одной из фотографий они стоят с молодым человеком из молодежной организации, которая организовала поездку.

Все, что у мужчины осталось от своей дочери, - это фотографии и одна маленькая балетная туфелька.

В другом доме журналисты встретили Сурию Мойумби, которая в руках держала фотографию своей дочери. До исчезновения девочка еще даже не разговаривала. Она рассказывает, что изначально вся ее семья была рада возможности отправить своего ребенка в летний лагерь. Теперь семья ее мужа решительно осуждает женщину.

Судебный процесс, который потряс Бельгию

Бельгийские журналисты вернулись в Брюссель с полученной информацией, а затем снова оправились в Конго для получения образцов ДНК - это могло стать свидетельством того, что настоящие родители усыновленных в Бельгии детей живы и ждут их возвращения из "лагеря". Их подозрения подтвердились.

"Я знал, что у Конго плохая репутация в вопросах усыновления, и это вызывало у меня сомнения, но агентство, через которое проходил этот процесс, уверяло, что все будет законно", - говорит отец из Бельгии, который не захотел раскрывать свое имя. Он вспоминает, что "эта новость стала сильной пощечиной. Именно этого я хотел избежать больше всего, но теперь выясняется, что я живу с украденным ребенком".

Одна женщина из числа бельгийских приемных родителей сообщила журналистам, что агентство по усыновлению избегало заданных вопросов и убедило ее в законности усыновления. Ее опасения подтвердились, когда ее приемная дочь начала говорить и смогла рассказать о своей биологической семье.

Первоначально в деле шла речь о четырех детях, но еще 15 приемных семей ожидают результатов анализа ДНК.

Схема торговли детьми

"Здесь замешаны как люди, которые не выполняют свою работу должным образом, так и те, кто подобным образом получает финансовую выгоду", - говорит адвокат, представляющий три семьи, ставших участниками дела. Он упоминает, что разработчики конкретной схемы действовали как преступная организация как в Конго, так и в Бельгии.

Эксперт по защите прав детей Наиджель Кантвелл говорит, что это не первые случаи такого рода в Европе.

"Случаи усыновления из таких стран, как Конго, которые не являются частью Гаагской конвенции, всегда должны рассматриваться с долей сомнения. За последние годы подобные случаи были обнаружены во многих других странах - Гаити, Гватемале, Вьетнаме и Камбодже. Список преступлений шокирующе длинный", - говорит он. Эксперт также отмечает, что проблема должна решаться путем устранения посредников, которые, как правило, становятся основной причиной широко распространенной коррупции в процессе усыновления.

Теперь судьбу усыновленных детей будет решать бельгийский семейный суд. Наиджель Кантвелл объясняет, что "в таких случаях то, что говорит ребенок, имеет огромное значение. Невозможно решить, что будет лучше для ребенка, не спросив его/ее собственного мнения". Однако ясно, что предстоящие испытания будут тяжелыми для всех участников этих страшных событий.

ФОТО: Reuters/LETA

Тем не менее, у портного из Конго есть небольшие надежды, что его дочь вернется домой.