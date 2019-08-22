Видео: Ани Лорак ослепила Юрмалу невероятным "светом любви", огнем и страстью

Латвийская публика проявила огромный интерес к концерту Ани Лорак.

Как оказалось, все билеты были раскуплены, правда еще можно было приобрести несколько VIP-столиков.

На протяжении концерта певица меняла наряды - во время отсутствия на сцене ее заменяли музыканты, которые виртуозно исполняли сольные партии на инструментах. Про балет стоит отметить отдельно, это настоящие профессионалы. Было одно удовольствие наблюдать за идеально отработанными движениями шоу-программы.

С начала Лорак появилась на сцене в блестящем платье золотого цвета. Словно золотая богиня она мгновенно подняла зал на ноги, начав с популярной и всеми любимой композиции "Зажигай". И она действительно, зажгла!

В образе королевы сцены Ани продолжила трогательной песней "Для тебя" и "С первого взгляда". Впрочем, какой взгляд? Ани покорила зрителей с первой ноты!

Зал просто взвыл от восторга, когда зазвучали первые аккорды их совместной с Григорием Лепсом песни "Зеркала". Зал, который и до этого пел громко, стал подпевать еще громче.

Большую часть зала составляли роскошные дамы в платьях. Некоторые пришли в блестящих платьях, явно в поддержку стилю звезды. На композиции "Обними меня сильней" гостьи вскочили со своих мест и бросились танцевать.

Это было похоже на безумную дискотеку в мире, где правят женщины. Если бы вы только видели, что происходило во время песни "Сумасшедшая".

Женщины иногда делают милые глупости, а иногда сходят с ума от любви. Но ведь, это сумасшествие бывает приятным. Не правда ли?

Ани Лорак представила своих музыкантов публике и подчеркнула, что сегодня в "Дзинтари" только "живой звук".

Следом она появилась на сцене в ярко красном платье и исполнила трогательную балладу "Разве ты любил". Эта композиция была исполнена так, что пробирала до мурашек. Нет, это был не холод, хотя в Юрмале в этот час уже похолодало.

Ани согревала своей любовью и горячим сердцем людей, которые пришли на концерт.

Она не переставала благодарить зрителей, которые несли море цветов, подарки и мягкие игрушки. Певица вела себя невероятно дружелюбно. Она посылала во все концы зала воздушные поцелуи, демонстрируя свою любовь поклонникам.

Примечательно, что со слов самой Ани часть песен, которые прозвучали в "Дзинтари" - это не просто песни с близкими духу историями, но и написанные на реальных событиях. Поэтому совершенно неудивительно, что такие песни как "Сон" и "Удержи мое сердце" вызвали теплый отклик в сердцах зрителей.

В целом сам концерт прошел в обстановке любви. Ну, да что там говорить - певица просто светилась любовью!

Публика долго не хотела отпускать Ани. Совершенно не удивительно, что "на бис" она исполнила именно свой новый хит - "Я в любви".

Напомним, днем небо в Юрмале было затянуло тучами и шел сильнейший дождь, но к концерту Ани Лорак выглянуло теплое августовское солнышко.

Быть может, это "свет любви" артистки, о котором она поет, обладает такой магией улучшения погоды? Кто знает! Не верите? Тогда сходите на концерт Ани Лорак и убедитесь сами!