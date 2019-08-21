С юбилейной программой в Риге выступит Диана Арбенина и "Ночные Снайперы"

Многие считают группу "Ночные снайперы" совсем молодой – на фоне, например, коллег по цеху "Аквариума", "ДДТ", "Алисы", однако, факт: команде в прошлом году исполнилось уже 25 лет. И конечно, такое событие Диана Арбенина решила отметить турне, география которого – это обе стороны Атлантического океана.

В Риге группа представит такую же программу, какая была, например, в московском "Олимпийском". Впрочем, были переполнены и другие концертные площадки как, например, Ледовый дворец Петербурга, после которого были яркие концерты в экзотичных Австралии и Новой Зеландии.

Диана Арбенина с группой "Ночные Снайперы" постоянно экспериментирует - со звуком, текстом, светом. Она написала более двух сотен песен - и не останавливается на достигнутом, двигаясь только вперед.

Например, Диана Арбенина пишет саундтреки к фильмам, делает аранжировки своих хитов с симфоническим оркестром, записывает дуэты с российскими звездами - Григорием Лепсом, Бастой, Тамарой Гвердцители.

В текстах песен она всегда честна с собой и окружающими, ставит высокую планку - и берет ее. Зритель это чувствует и, конечно, видит, как работает исполнительница – яркий калейдоскоп эмоций, сложная музыка, необычные слова песен.

Это все делает концерты Дианы Арбениной оригинальными на фоне

Группа "Ночные снайперы" появилась в 1993 году, но стала знаменитой только в 2000-х. Долгие годы в группе было два лидера - Диана Арбенина и Светлана Сурганова, однако потом они пошли каждая своим путем. "Ночные снайперы" постоянный участник крупнейших российских рок-фестивалей как "Нашествие", "Максидром", "Крылья", "Рок над Волгой". Наибольшую известность получили такие песни группу "31 весна", "Рубеж", "Столица", "Асфальт", "Актриса".

В 2000-м "Ночные Снайперы" выезжают с первыми настоящими гастролями в США и Германию, записывают электрический альбом "Рубеж", и благодаря попаданию песни "31 весна" с этого альбома в ротацию на "Нашем Радио", осенью 2000 года приобретают всероссийскую известность. В декабре 2000 года группа подписывает контракт на издание альбома с компанией Real Records. В 2001-м после релиза аудио и видеоверсии альбома "Рубеж" группа успешно гастролирует по России и странам СНГ, участвует во многих фестивалях, регулярно появляется в эфире общероссийских телеканалов и крупнейших радиостанций.

В 2002 году в Киеве состоялась запись очередного альбома "Цунами". И среди наиболее заметных выступлений того года — две поездки в Израиль и два больших акустических концерта в МХАТ и ДК Ленсовета, приуроченных к выпуску переиздания двойного акустического альбома "Капля дегтя/В бочке меда".