Третий уик-энд музыкального фестиваля RĪGA JŪRMALA соберет в Юрмале великих музыкантов

Откроет третий уик-энд фестиваля молодой канадский пианист польского происхождения Ян Лисецкий.

На большой сцене он дебютировал еще подростком, исполняя концерты Шопена. Критики превозносили его музыкальность, называли вундеркиндом, гением, даже Моцартом наших дней, но Ян Лисецкий был категорически против таких сравнений, считая, что они создают дополнительное психологическое давление.

Лисецкий предпочитает не культивировать определенные приемы ради узнаваемого стиля, его цель другая – своей игрой подчеркнуть красоту музыкального произведения. Пианист доказал, что способен интерпретировать музыку удивительно близко к ее первоначальному замыслу.

В 2013 году престижный журнал Gramophone признал Лисецкого "Новым артистом года". Талант и харизма Лисецкого открыли для него двери самых престижных сцен мира. На концерте в Юрмале в исполнении пианиста прозвучат произведения Баха, Шумана, Равеля, Рахманинова и Шопена.

23 августа в 19.00 в малом зале Дзинтари

В субботу и воскресенье на сцене Дзинтари выступит один из лучших оркестров мира — Израильский филармонический под управлением легендарного дирижера Зубина Меты.

Уроженец Бомбея Зубин Мета начинал карьеру в конце 60-х, в этом году исполнится 50 лет его сотрудничества с Израильским филармоническим оркестром. В 1981 году этот оркестр назвал его "пожизненным дирижером". С Израильским филармоническим Зубин Мета отыграл тысячи концертов на пяти континентах, и не раз проявлял подлинный героизм, выступая даже во время бомбежек Тель-Авива.

"Ни один концерт не был отменен. Слушатели приходили каждый вечер. Когда звучали сирены, мы переставали играть, но потом продолжали", —рассказывал Мета.

Регалий у Зубина Меты столько, что всех не перечесть. Он был художественным руководителем Баварской государственной оперы и Нью-Йоркского филармонического оркестра, а также музыкальным руководителем и главным дирижером музыкального фестиваля Maggio Musicale во Флоренции.

Большое внимание дирижер уделяет благотворительным проектам. Вместе со своим братом он возглавляет Общество музыки Мели Мета в Бомбее, где западную классическую музыку изучают более 200 детей. В Тель-Авиве работает Школа музыки Бухмана-Меты, вместе с Израильским филармоническим оркестром Зубин Мета участвует в проекте, который способствует музыкальному образованию живущих в Израиле арабских детей.

В субботу вместе с Израильским филармоническим под управлением Зубина Меты выступит Ян Лисецкий

24 августа в 19.00 в большом зале Дзинтари

В воскресенье меломанов ждут еще несколько часов счастья. На сцене встретятся Израильский филармонический оркестр, дирижер Зубин Мета и китайская пианистка-виртуоз Юйцзя Ван, игра которой побуждает верить в чудеса.

"Техническая легкость ее игры, спектр оттенков и необузданная мощь всегда были удивительны, но сегодня она осваивает все большую глубину, которая мгновенно и неизбежно погружает в мир каждого композитора", — год назад писал Financial Times. В концерте прозвучит один из самых сложных опусов Сергея Рахманинова – Третий фортепианный концерт, требующий от исполнителя безупречной техники. Продолжит программу "Фантастическая симфония" Гектора Берлиоза.

25 августа в 19.00 в большом зале Дзинтари

На дневных камерных концертах 24 и 25 августа публику ждет знакомство с молодыми мастерами — пианистом Денисом Кожухиным и скрипачкой Александрой Конуновой.

Игру Дениса Кожухина характеризуют чувственность, вдумчивость и кристально чистая техника. Критики не скупятся на похвалы: "пленительный", "непревзойденный", "сильнодействующий".

24 августа в 14.00 в малом зале Дзинтари Денис Кожухин исполнит произведения Феликса Мендельсона, Эдварда Грига и Джорджа Гершвина.

25 августа в 14.00 в малом зале Дзинтари вместе с Кожухиным на сцену выйдет скрипачка Александра Конунова.