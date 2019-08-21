Началась продажа билетов на балет Бориса Эйфмана "Эффект Пигмалиона"

"Эффект Пигмалион" - балет-мюзикл, балет-комедия, балет, наполненный множеством невероятных трюков. Миф о скульпторе, влюбившемся в созданную им статую, великий хореограф перенес в наши дни и в мир бальных танцев – отсюда каблуки, секси-платья, золотые блестки для волос и восхитительная, очень современная пластика.

ФОТО: Пресс-фото

107 лет назад историю Пигмалиона и Галатеи пересказал на свой лад Джон Бернард Шоу. Сюжет его знаменитой пьесы лег и основу балета Эйфмана. Но вместо цветочницы Элизы здесь - дерзкая девчонка по имени Гала (Любовь Андреева), вместо профессора фонетики -- суперзвезда бальных танцев Лион. Свою ученицу Олег Габышев будет учить не идеальному произношению, как в пьесе Бернарда Шоу, а виртуозному владению телом. Внутреннее и внешнее преображение героини происходит под мелодии Иоганна Штрауса-сына – Борис Эйфман впервые за свою долгую творческую карьеру обратился к музыке короля вальса.

ФОТО: Пресс-фото

"Мне хотелось сделать комедийный спектакль, который был бы наполнен какой-то позитивной энергией, потому что до этого мы ставили много трагических, я погружался в мир психоанализа… Мне показалось, что это может дать нам новый толчок к развитию, развитию нашего репертуара, стиля и техники танца", — говорит Борис Эйфман.

"Эффект Пигмалиона" превосходит все ожидания: с одной стороны, это масштабное шоу с великолепным светом и дизайнерскими костюмами, с другой – спектакль, заставляющий не только восхититься, но и задуматься: за его комедийным содержанием и каскадом шуток обнаруживаются философские смыслы и психологические глубины.

ФОТО: Пресс-фото

И конечно, ценители прекрасного не упустят возможности вновь увидеть превосходную труппу Бориса Эйфмана, которая по праву считается не только самой инновационной, но и самой красивой в России!

Билеты можно приобрести во всех театральных кассах Biļešu Paradīze и на сайте www.bilesuparadize.lv. Дополнительная информация – на www.artforte.lv.