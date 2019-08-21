Ср, 21.08.2019
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"Изгнание из дома": Человек-паук может покинуть студию Marvel

Zirnekļcilvēks

ФОТО: publicitātes

Marvel Studios может отказаться от сотрудничества с Sony Pictures. Об этом пишет AP.

В СМИ сообщается, что возникли разногласия по поводу структуры распределения прибыли.

По словам источника, близкого к сделке, переговоры еще не окончательны. Но предположение о том, что президент Marvel Studios Кевин Файги (Kevin Feige), возможно, не будет выпускать будущие фильмы "Человек-паук", а сам персонаж может не появиться больше в фильмах Marvel Cinematic Universe, быстро превратилось в актуальную тему.

Sony владела правами на персонажа Marvel с 1985 года, но в 2015 году объявила о партнерстве с Disney и Marvel, которое позволило использовать Человека-паука в фильмах MCU, таких как "Мстители: Финал".  Это также позволило Файги быть продюсером отдельных фильмов "Человек-паук", таких как "Вдали от дома".

"Человек-паук: Вдали от дома"

ФОТО: kadrs no filmas

Кроссоверы были хорошо приняты зрителями и критиками. 

Однако, как сообщается, два отдельных фильма "Человек-паук" есть в работах Sony, в которых вернутся режиссер Джон Уоттс и звезда Том Холланд. Sony также создала свою собственную сеть дочерних компаний Spider-Man, в том числе анимационную анимацию "Spider-Man: Into the Spider-Verse" и Venom, удостоенную Оскара.

Представители двух студий пока не дают комментариев.

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