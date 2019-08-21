Ср, 21.08.2019
Говоря о войне, мы можем различить две фазы - активную и пассивную. На первом этапе происходят активные военные действия, а на втором - возникают вопросы, которые касаются каждого павшего в отдельности, а именно, идентификация, эксгумация и захоронение. К сожалению, война в Латвии еще не закончена; в некотором смысле, наша страна застряла в этой второй фазе. Основатель Leģenda Талис Эшмит

В Риге открыта фотовыставка, посвященная "Балтийскому пути"
Фото

В понедельник на площади Бривибас была открыта крупная выставка "Акция ""Балтийский путь 1989". В открытии принимала участие госсекретарь Министерства культуры Даце Вилсоне, руководитель Латвийского национального архива Мара Спруджа и фотограф Айварс Лиепиньш. 

Выставку можно будет посмотреть до 29 августа.

Ее реализовал Латвийский национальный архив вместе с Литовским центральным государственным архивом и Эстонским национальным архивом. 

Документы, которые отражают Балтийский путь, занесены в регистр UNESCO.

 

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