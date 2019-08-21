В Риге открыта фотовыставка, посвященная "Балтийскому пути"
В понедельник на площади Бривибас была открыта крупная выставка "Акция ""Балтийский путь 1989". В открытии принимала участие госсекретарь Министерства культуры Даце Вилсоне, руководитель Латвийского национального архива Мара Спруджа и фотограф Айварс Лиепиньш.
Выставку можно будет посмотреть до 29 августа.
Ее реализовал Латвийский национальный архив вместе с Литовским центральным государственным архивом и Эстонским национальным архивом.
Документы, которые отражают Балтийский путь, занесены в регистр UNESCO.