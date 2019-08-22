Россия запустила в космос робота Федора

Российская ракета-носитель Союз-2.1а стартовала с космодрома Байконур в Казахстане с кораблем Союз МС-14, на борту которого находится антропоморфный робот Федор.
Как сообщает ТАСС, носитель этого типа используется для запуска пилотируемого корабля впервые.
Ракета взлетела с 31-й стартовой площадки космодрома (Гагаринский старт) в 06:38 по латвийскому времени. Корабль отправился к Международной космической станции (МКС) без экипажа, на его борту находятся только робот и грузы.
Галерея: Федор - первый отправленный Россией в космос робот
Корабль отделился от третьей ступени носителя и взял курс к МКС.
"Есть отделение пилотируемого корабля", – сказал диктор, который комментировал запуск. Робот Федор тоже периодически "комментировал" начало полета.
"Поехали, поехали", – сказал робот Федор.
Как сообщил комментатор в подмосковном Центре управления полетами, где ведется трансляция старта, солнечные батареи пилотируемого корабля Союз МС-14 раскрылись штатно.