Россия запустила в космос робота Федора

Как сообщает ТАСС, носитель этого типа используется для запуска пилотируемого корабля впервые.

Ракета взлетела с 31-й стартовой площадки космодрома (Гагаринский старт) в 06:38 по латвийскому времени. Корабль отправился к Международной космической станции (МКС) без экипажа, на его борту находятся только робот и грузы.

Галерея: Федор - первый отправленный Россией в космос робот

Корабль отделился от третьей ступени носителя и взял курс к МКС.

"Есть отделение пилотируемого корабля", – сказал диктор, который комментировал запуск. Робот Федор тоже периодически "комментировал" начало полета.

"Поехали, поехали", – сказал робот Федор.