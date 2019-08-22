Жена рыжего "Иванушки" перестала скрывать молодого любовника

Жена солиста группы "Иванушки Int." Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать своего молодого любовника. Об этом пишет Газета.ru.
Ранее Андрей сделал заявление на своей Instagram-странице, в котором признался, что они с супругой Марией берут "паузу в отношениях". О разводе речи тогда не было.
Сейчас 34-летняя Мария Банкова и 28-летний баскетболист Андрей Зубков во время путешествия по США и выкладывали совместные фото в соцсетях.
Друзья! Мы с Машей решили взять паузу в отношениях. Это были увлекательнейшие 16 лет совместной жизни! Сейчас мы решили пожить отдельно , разобраться каждый в себе и своём внутренним Я. Разводиться мы, конечно, не будем. Наши дети будут безостановочно окружены заботой и любовью! Просьба уважать нашу личную жизнь и совместное решение!Комментарии никто из нас давать не будет!!! И не волнуйтесь плиз, у нас всё зашибись! Ибо моя семья-моя жизнь! #всеммир #мымудрые #любовьнержавеет #паникинет #ёнасос #шоубизкошмар
"Ребята улетели в Америку. Покатались на машине по национальному парку Калифорнии, погуляли на Таймс-сквер... А затем уехали в Малибу, где отпраздновали день рождения Андрея. Ему исполнилось 28", — цитирует знакомого "Экспресс газета".
Напомним, что Григорьев-Апполонов встретил свою будущую жену еще совсем юной, когда ей было 17 лет. В браке у них родились сыновья Иван и Артемий.