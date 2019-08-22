Жена рыжего "Иванушки" перестала скрывать молодого любовника

Ранее Андрей сделал заявление на своей Instagram-странице, в котором признался, что они с супругой Марией берут "паузу в отношениях". О разводе речи тогда не было.

Сейчас 34-летняя Мария Банкова и 28-летний баскетболист Андрей Зубков во время путешествия по США и выкладывали совместные фото в соцсетях.

"Ребята улетели в Америку. Покатались на машине по национальному парку Калифорнии, погуляли на Таймс-сквер... А затем уехали в Малибу, где отпраздновали день рождения Андрея. Ему исполнилось 28", — цитирует знакомого "Экспресс газета".