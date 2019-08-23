Пт, 23.08.2019
Тарантино снял фильм "Однажды в... Голливуде", который стал не просто данью актерам и фильмам того времени - это своего рода путеводитель, краткий обзор и пересказ эпохи, когда протест против богатых превратился в культурный феномен породивший движение хиппи. Раиса Смирнова, редактор раздела ЗВЕЗДЫ

Завтра снова на аэродроме "Спилве" прозвучит настоящий русский рок

ФОТО: Пресс-фото

Завтра, 24 августа, на аэродроме "Спилве" состоится второй фестиваль русской рок-музыки "Рок Волна", в котором в этом году примут участие такие группы, как "Браво", "Крематорий", "СерьГа", "Калинов Мост" и "Сегодняночью" из России. Совсем недавно к ним присоединились и две рок-группы из Латвии - "Клиент" и Саша Самойленко & Томас бэнд.

В этом году больше не будет возможности наблюдать выступления музыкантов и групп в бесплатной зоне. На этот раз предлагаются билеты в общей зоне (по чуть более высокой цене в день мероприятия) и места за столиками в VIP тенте. Билеты по-прежнему доступны на сайте www.bilesuserviss.lv и во всех точках продажи “Biļešu Serviss”, а также в кассах фестиваля в день мероприятия. На фестивале также будет доступна платная парковка.

Программа фестиваля:

16.30 Вход на мероприятие

17.00 Клиент

17.30 Саша Самойленко & Томас бэнд

18.00 Сегодняночью

19.00 Калинов Мост

20.30 СерьГа

22.00 Крематорий

23.30 Браво

Подробнее: http://www.rockwave.lv

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