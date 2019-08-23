Завтра снова на аэродроме "Спилве" прозвучит настоящий русский рок

В этом году больше не будет возможности наблюдать выступления музыкантов и групп в бесплатной зоне. На этот раз предлагаются билеты в общей зоне (по чуть более высокой цене в день мероприятия) и места за столиками в VIP тенте. Билеты по-прежнему доступны на сайте www.bilesuserviss.lv и во всех точках продажи “Biļešu Serviss”, а также в кассах фестиваля в день мероприятия. На фестивале также будет доступна платная парковка.