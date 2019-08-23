Завтра снова на аэродроме "Спилве" прозвучит настоящий русский рок

Завтра, 24 августа, на аэродроме "Спилве" состоится второй фестиваль русской рок-музыки "Рок Волна", в котором в этом году примут участие такие группы, как "Браво", "Крематорий", "СерьГа", "Калинов Мост" и "Сегодняночью" из России. Совсем недавно к ним присоединились и две рок-группы из Латвии - "Клиент" и Саша Самойленко & Томас бэнд.
В этом году больше не будет возможности наблюдать выступления музыкантов и групп в бесплатной зоне. На этот раз предлагаются билеты в общей зоне (по чуть более высокой цене в день мероприятия) и места за столиками в VIP тенте. Билеты по-прежнему доступны на сайте www.bilesuserviss.lv и во всех точках продажи “Biļešu Serviss”, а также в кассах фестиваля в день мероприятия. На фестивале также будет доступна платная парковка.
Программа фестиваля:
16.30 Вход на мероприятие
17.00 Клиент
17.30 Саша Самойленко & Томас бэнд
18.00 Сегодняночью
19.00 Калинов Мост
20.30 СерьГа
22.00 Крематорий
23.30 Браво
Подробнее: http://www.rockwave.lv