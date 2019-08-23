На съезде "Единства" будет избрано руководство партии

На следующей неделе, 31 августа, состоится съезд входящей в объединение "Новое Единство" партии "Единство", на котором будет избрано ее руководство, сообщили агентству LETA в партии.
Съезд "Единства" состоится в 10.00 в концертном зале "Спикери".
К делегатам съезда обратятся премьер-министр Кришьянис Кариньш и министры партии в правительстве Эдгар Ринкевич и Янис Рейрс, вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, председатель правления "Единства" Арвил Ашераденс и др.
На съезде планируется переизбрать председателя и членов правления партии, председателя думы и его заместителя.
В настоящее время "Единство" возглавляет Ашераденс, а в правление входят Янис Розенбергс, Лаймдота Страуюма, Эдгар Икстенс, Олаф Пулкс, Янис Рейрс, Вилнис Кирсис, Эдгар Ринкевич, Айнар Латковскис, Раймонд Чударс, Рихард Козловскис, Карлис Шадурскис, Хосам Абу Мери, Эдмунд Юревиц и Угис Ротбергс.
Председателем думы "Единства" является Кариньш, его заместителем - Санта Заране.
Также на съезде "Единства" будут обсуждаться проблемы изменений климата, развития экономики, будущего самоуправлений и развития науки.