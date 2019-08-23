СМИ: Заворотнюк отменяет выступления. У артистки подозревают онкологию

Концертный директор артистки Стас Христов заявил телеканалу РЕН-ТВ, что это лишь слухи и артистка здорова.

"С Настей все нормально. Я не знаю, откуда они это взяли, Настя здорова", — пояснил он.

Но поклонников насторожило, что она отменила спектакли в театре и перестала публиковать новые фотографии в социальных сетях.

Анонимные источники издания "Комсомольская правда" намекают, что у актрисы может быть глиобластома (рак мозга).

Подобное заболевание было обнаружено у Жанны Фриске сразу после рождения ребенка. Врачи тогда сделали предположение, что рок могла спровоцировать процедура ЭКО (экстракорпорального оплодотворения).

Есть подозрения, что прибегнуть к этой процедуре могла и Анастасия Заворотнюк. Актриса забеременела в 47 лет и тщательно скрывала от всех этот факт. Дочь Людмила родилась в октябре 2018 года, а рассказали журналистам об этом только в марте.

Анастасия устроила специальную фотоссесию в своем загородном доме в поселке Крекшино, куда пригласила журналистов.

СМИ тогда позировала большая и дружная семья: Настя с малышкой Милой, ее муж — 48-летний фигурист Петр Чернышев и старшие дети Заворотнюк от предыдущего брака - 18-летний Майкл и 23-летняя Анна, а также мама актрисы Валентина Борисовна.