СМИ: Заворотнюк отменяет выступления. У артистки подозревают онкологию

В нескольких российских изданиях появились публикации об отмене выступлений и болезни Анастасии Завортнюк. Ходят слухи, что у актрисы рак. Точных диагнозов не сообщается, но прямых подтверждений тому нет, а СМИ лишь строят догадки. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Концертный директор артистки Стас Христов заявил телеканалу РЕН-ТВ, что это лишь слухи и артистка здорова.
"С Настей все нормально. Я не знаю, откуда они это взяли, Настя здорова", — пояснил он.
Но поклонников насторожило, что она отменила спектакли в театре и перестала публиковать новые фотографии в социальных сетях.
Анонимные источники издания "Комсомольская правда" намекают, что у актрисы может быть глиобластома (рак мозга).
Подобное заболевание было обнаружено у Жанны Фриске сразу после рождения ребенка. Врачи тогда сделали предположение, что рок могла спровоцировать процедура ЭКО (экстракорпорального оплодотворения).
Есть подозрения, что прибегнуть к этой процедуре могла и Анастасия Заворотнюк. Актриса забеременела в 47 лет и тщательно скрывала от всех этот факт. Дочь Людмила родилась в октябре 2018 года, а рассказали журналистам об этом только в марте.
Анастасия устроила специальную фотоссесию в своем загородном доме в поселке Крекшино, куда пригласила журналистов.
СМИ тогда позировала большая и дружная семья: Настя с малышкой Милой, ее муж — 48-летний фигурист Петр Чернышев и старшие дети Заворотнюк от предыдущего брака - 18-летний Майкл и 23-летняя Анна, а также мама актрисы Валентина Борисовна.
Анастасия Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ. Широкую известность ей принес сериал "Моя прекрасная няня". Актриса также часто выступает в роли телеведущей ("Танцы со звездами", "Ледниковый период", "Хорошие песни" и т. д.)