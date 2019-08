Звезда недели: народная любовь, два развода и девять выкидышей Алены Апиной

View this post on Instagram

Это фото сделала Наташа Галич в мае 2019. Через 3 дня наступит 23 августа и мне исполнится 55. Я не схожу с ума от этого . Не убиваюсь в юбилейных агониях в Кремлях и Крокусах. Не бегаю по tv каналам с рассказами о том ,как оно было раньше и как что-то не так сегодня. Я продолжаю жить. И радоваться, что в 55 мне интересно петь, любить чудесных и ярких людей , гордиться дочерью студенткой и улыбаться отражению в зеркале и выкладывать такие свежие фото! А всё остальное- просто цифры, мишура и чьи-то ( не ваши!) правила! Я стану ещё счастливее, если вы 23.08 напишите мне несколько слов про Алёну Апину. Это и будет самый лучший подарок.