Звезда недели: народная любовь, два развода и девять выкидышей Алены Апиной

Алена Апина всегда мечтала достичь успехов на музыкальном поприще. Во время учебы она познакомилась с художником Валерием Апиным. Алена вышла замуж, но семейная жизнь оказалась не такой, как она хотела. У певицы были проблемы с родными художника, который к тому же сильно ее ревновал. Она развелась, но оставила себе фамилию.

А потом она случайно попала на прослушивание в группу "Комбинация". Советская, а потом уже и российская женская поп-группа "Комбинация" была основана в 1988 году в Саратове.

Популярность поющие красавицы приобрели преимущественно из-за текстов песен: дефицит, очереди, молодёжная мода, атрибуты "красивой жизни", латиноамериканские сериалы, и так далее.

Наиболее известные хитами были "Russian Girls", "American boy", "Бухгалтер", "Два кусочека колбаски", "Вишнёвая "девятка"" и так далее.

Группу основал бывший работник ОБХСС Александр Шишинин и молодой композитор Виталий Окороков. Именно Окороков пригласил в состав тогдашнюю студентку консерватории Алену Апину. Солисткой "Комбинации" она пробыла с 1988 по 1991 год.

В 1991 году она начала сольную карьеру. Ее хит "Ксюша" мгновенно стал народным.

В 1992 году выходит Апина выпустила дебютный альбом "Улица любви". В она она и включила песню "Бухгалтер", так как была автором слов.

Но больший отклик у слушателей получил второй альбом певицы - "Танцевать до утра" (или "Всё не так просто"). Композитором был востребованный тогда Аркадий Укупник).

Все восемь треков из этого диска стали хитами. В него входили песни: "Танцевать до утра", "Леха", "Летучий голландец", "Тебя у всех украду", "Ив Сен-Лоран", "Было девки", "Все так не просто", "Не могу жить я без тебя".

В 1994 года Алена Апина вошла в историю поп-музыки. Она впервые поставила мюзикл "Лимита". Самой популярной стала композиция "Узелки". Мюзикл шел аншлагом целых 5 дней в Москве и 5 дней в Санкт-Петербурге.

Интересный факт: Алла Пугачева даже написала положительную рецензию к нему.

Алёна Апина была невероятна востребована в 90-х. Без нее не обходилась ни одна телепрограмма. Ее часто приглашали на телевидение и праздничные концерты с участием других звезд. Она не только регулярно выпускала альбомы, но и снимала видеоклипы, которые охотно транслировались на телеканалах. В 90-х Апина была абсолютным лидером хит-парадов.

В 1997 году популярность Алены Апиной только возрастает, так как выходит ее хит - "Электричка". В этом же году певица записывает дуэт с начинающим певцом Муратом Насыровым "Лунные ночи" (русскоязычная версия песни "Ding a Dong").

Потом Алена попала на "Рождественские встречи" Аллы Пугачевой, и вела программу "Полевая почта". Записала прекрасный дуэт с Лолитой "Песня о женской дружбе" Но в начале 2000-х звезда куда-то пропала.

Певица пропала из видимости СМИ и поклонников, так как в 2001 году родила долгожданную дочь.