Звезда недели: народная любовь, два развода и девять выкидышей Алены Апиной

23 августа популярной российской певице Алене Апиной (наст. имя - Елена Евгеньевна Апина, в дев. - Левочкина) исполнилось 55 лет. Пик популярности артистки пришелся на 90-е годы. Хотя она сделала успешную сольную карьеру, многие ее запомнили, как солистку группы "Комбинация"
Алена Апина всегда мечтала достичь успехов на музыкальном поприще. Во время учебы она познакомилась с художником Валерием Апиным. Алена вышла замуж, но семейная жизнь оказалась не такой, как она хотела. У певицы были проблемы с родными художника, который к тому же сильно ее ревновал. Она развелась, но оставила себе фамилию.
А потом она случайно попала на прослушивание в группу "Комбинация". Советская, а потом уже и российская женская поп-группа "Комбинация" была основана в 1988 году в Саратове.
Популярность поющие красавицы приобрели преимущественно из-за текстов песен: дефицит, очереди, молодёжная мода, атрибуты "красивой жизни", латиноамериканские сериалы, и так далее.
Наиболее известные хитами были "Russian Girls", "American boy", "Бухгалтер", "Два кусочека колбаски", "Вишнёвая "девятка"" и так далее.
Группу основал бывший работник ОБХСС Александр Шишинин и молодой композитор Виталий Окороков. Именно Окороков пригласил в состав тогдашнюю студентку консерватории Алену Апину. Солисткой "Комбинации" она пробыла с 1988 по 1991 год.
В 1991 году она начала сольную карьеру. Ее хит "Ксюша" мгновенно стал народным.
В 1992 году выходит Апина выпустила дебютный альбом "Улица любви". В она она и включила песню "Бухгалтер", так как была автором слов.
Но больший отклик у слушателей получил второй альбом певицы - "Танцевать до утра" (или "Всё не так просто"). Композитором был востребованный тогда Аркадий Укупник).
Все восемь треков из этого диска стали хитами. В него входили песни: "Танцевать до утра", "Леха", "Летучий голландец", "Тебя у всех украду", "Ив Сен-Лоран", "Было девки", "Все так не просто", "Не могу жить я без тебя".
В 1994 года Алена Апина вошла в историю поп-музыки. Она впервые поставила мюзикл "Лимита". Самой популярной стала композиция "Узелки". Мюзикл шел аншлагом целых 5 дней в Москве и 5 дней в Санкт-Петербурге.
Интересный факт: Алла Пугачева даже написала положительную рецензию к нему.
Алёна Апина была невероятна востребована в 90-х. Без нее не обходилась ни одна телепрограмма. Ее часто приглашали на телевидение и праздничные концерты с участием других звезд. Она не только регулярно выпускала альбомы, но и снимала видеоклипы, которые охотно транслировались на телеканалах. В 90-х Апина была абсолютным лидером хит-парадов.
В 1997 году популярность Алены Апиной только возрастает, так как выходит ее хит - "Электричка". В этом же году певица записывает дуэт с начинающим певцом Муратом Насыровым "Лунные ночи" (русскоязычная версия песни "Ding a Dong").
Потом Алена попала на "Рождественские встречи" Аллы Пугачевой, и вела программу "Полевая почта". Записала прекрасный дуэт с Лолитой "Песня о женской дружбе" Но в начале 2000-х звезда куда-то пропала.
Певица пропала из видимости СМИ и поклонников, так как в 2001 году родила долгожданную дочь.
Как оказалось, певица семь лет пыталась вылечиться от бесплодия и пережила девять выкидышей, внематочную беременность и безрезультатное искусственное оплодотворение.
"Я была близка к помешательству. Лежу в гинекологии, вокруг женщины с животиками, как дилижансы, плавают, врачи их трубками слушают. А во мне — пустота. При виде грудного ребеночка у меня ступор наступал. Я пережила все — истерики, депрессии, отчаяние", — цитирует Апину StarHit.ru.
Малышка Ксюша родилась у суррогатной матери совершенно здоровой. Девочка назвала в честь песни Апиной "Ксюша".
"Когда я решила уйти из группы "Комбинация" в самостоятельное плавание, и моим продюсером стал Саша, первая же сольная песня "Ксюша" прославила меня. И у меня началась новая жизнь. Так и сейчас: с момента появления дочери на свет я ощущаю наступление новой эпохи своей жизни", - говорила певица.
Ксетным девочки стал Борис Моисеев.
Следом в СМИ появились новости о разводе Алены с ее вторым мужем продюсером и бизнесменом Александром Иратовым. После 25 лет брака супруги приняли решение расстаться.
"У нас с Александром нет никаких разлучников и нет никакой большой глобальной причины для этого шага. Просто пришло время", - писала Алена в соцсетях.
После развода певица начала смело экспериментировать.
Сначала это был через мерно откровенный клип "Близость", который вызвал огромное обсуждение, в том числе негативное.
Бывший супруг тоже не смолчал и высказал свое недовольство Алене. Следом вышло еще одно откровенное видео "Девушка Бонда", но его приняли гораздо спокойнее. Сейчас Алена Апина признается, что гордится собой и своим внешним видом. Она совсем не стыдится своего возраста. Совсем скоро в Сети появится ее новый клип на песню "Парашюты".
View this post on Instagram
Это фото сделала Наташа Галич в мае 2019. Через 3 дня наступит 23 августа и мне исполнится 55. Я не схожу с ума от этого . Не убиваюсь в юбилейных агониях в Кремлях и Крокусах. Не бегаю по tv каналам с рассказами о том ,как оно было раньше и как что-то не так сегодня. Я продолжаю жить. И радоваться, что в 55 мне интересно петь, любить чудесных и ярких людей , гордиться дочерью студенткой и улыбаться отражению в зеркале и выкладывать такие свежие фото! А всё остальное- просто цифры, мишура и чьи-то ( не ваши!) правила! Я стану ещё счастливее, если вы 23.08 напишите мне несколько слов про Алёну Апину. Это и будет самый лучший подарок.