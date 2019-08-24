Сб, 24.08.2019
Все, с чем военный археолог имеет дело, это война, а на войне, как известно, рождаются герои. Только герои создают легенды. Основатель Leģenda Талис Эшмит
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • Друзья Анастасии Заворотнюк не подтверждают слухи о раке, но не исключают "большую проблему"

Друзья Анастасии Заворотнюк не подтверждают слухи о раке, но не исключают "большую проблему"

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk/?hl=ru

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк и журналисты бьют тревогу из-за того, что их любимица давно не выходила в свет, она перестала выкладывать фото в Instagram, а ее супруг фигурист Петр Чернышев уже месяц не выступает в ледовых шоу Татьяны Навки. Об этом пишет издание Аргументы.

В нескольких СМИ появились слухи, что Заворотнюк больна, якобы у нее после рождения третьего ребенка диагностирован рак мозга.

Друзья актрисы не подтверждаю эти слухи, но отмечают, что опасения есть. Подозрительно, что супруг актрисы Петр Чернышев не принимает участие в шоу.

По словам друзей их семьи, "в артистических кругах давно говорят, что большая проблема у жены Чернышёва", и он сейчас нигде не катается, а только сидит с Анастасией, - цитирует "МК".

Напомним, у Анастасии Заворотнюк двое детей от предыдущего брака с Дмитрием Стрюковым - дочь Анна и сын Майк. Пара рассталась после 12 лет совместной жизни. Несколько лет назад актриса вышла замуж за Петра Чернышева. Почти год назад у них родилась дочь Людмила. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ