Друзья Анастасии Заворотнюк не подтверждают слухи о раке, но не исключают "большую проблему"

В нескольких СМИ появились слухи, что Заворотнюк больна, якобы у нее после рождения третьего ребенка диагностирован рак мозга.

Друзья актрисы не подтверждаю эти слухи, но отмечают, что опасения есть. Подозрительно, что супруг актрисы Петр Чернышев не принимает участие в шоу.

По словам друзей их семьи, "в артистических кругах давно говорят, что большая проблема у жены Чернышёва", и он сейчас нигде не катается, а только сидит с Анастасией, - цитирует "МК".