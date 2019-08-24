Друзья Анастасии Заворотнюк не подтверждают слухи о раке, но не исключают "большую проблему"

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк и журналисты бьют тревогу из-за того, что их любимица давно не выходила в свет, она перестала выкладывать фото в Instagram, а ее супруг фигурист Петр Чернышев уже месяц не выступает в ледовых шоу Татьяны Навки. Об этом пишет издание Аргументы.
В нескольких СМИ появились слухи, что Заворотнюк больна, якобы у нее после рождения третьего ребенка диагностирован рак мозга.
Друзья актрисы не подтверждаю эти слухи, но отмечают, что опасения есть. Подозрительно, что супруг актрисы Петр Чернышев не принимает участие в шоу.
По словам друзей их семьи, "в артистических кругах давно говорят, что большая проблема у жены Чернышёва", и он сейчас нигде не катается, а только сидит с Анастасией, - цитирует "МК".
Напомним, у Анастасии Заворотнюк двое детей от предыдущего брака с Дмитрием Стрюковым - дочь Анна и сын Майк. Пара рассталась после 12 лет совместной жизни. Несколько лет назад актриса вышла замуж за Петра Чернышева. Почти год назад у них родилась дочь Людмила.