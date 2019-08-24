Фото: 30-летие "Балтийского пути" отметили грандиозной метал-оперой Kurbads. Ķēves dēls

Эта мирная акция сыграла большую роль в восстановлении независимости балтийских государств. Она состоялась 23 августа 1989 года. Почти 2 млн человек, взявшись за руки, создали живую 600-километровую цепочку от столицы Эстонии Таллина через Ригу до столицы Литвы Вильнюса. Акция была призвана продемонстрировать единство стран Балтии в их стремлении обрести свободу и независимость от Советского Союза.

Метал-опера Kurbads. Ķēves dēls - это первая столь грандиозная интерпретация этой сказки, которая так важна для культурного наследия Латвии.

Корни этой истории тянутся в далекое прошлое. Она идеально подходит для празднования этого события.

В создании оперы принимали участие – режиссер Инга Тропа, хореограф Гунтис Спридзанс, сценограф Угис Берзиньш и группа Skyforger.

Чтобы оживить эту историю, сценограф Берзиньш создал концепцию сцены, где использовал природные материалы – огонь и воду. Кроме того, в поставновке задействованы несколько десятков танцоров, актеров и каскадеров.

Объединение музыки и танца в концепции современного искусство, позволило приблизить эту древнюю легенду к нашему времени.

Таким была идея создания альбома группы Kurbads, поэтому Skyforger охотно согласились принять участие в создании этого грандиозного шоу.

Словно повтор из прошлого, люди пришли на Луцавсалу целыми семьями, в несколько поколений. Как и 30 лет назад они были вместе, они верили в мир и счастье в свободной стране.