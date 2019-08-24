Корабль с роботом Федором не удалось пристыковать к МКС с первой попытки

Стыковка должна была произойти автоматически в 8.30 по московскому времени. Корабль приблизился к МКС на 96 метров, завис, а затем начал отдаляться от станции. По состоянию на 9.00 по московскому времени, "Союз" отдалился на почти 300 метров. Сейчас выясняется причина, по которой стыковка не состоялась.