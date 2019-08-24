Сб, 24.08.2019
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Корабль с роботом Федором не удалось пристыковать к МКС с первой попытки

Запуск космического корабля "Союз МС-14"

ФОТО: EPA/Scanpix

Транспортируемый пилотируемый корабль "Союз МС-14" не удалось пристыковать к Международной космической станции (МКС) с первой попытки. Об этом пишет "Медуза".

Стыковка должна была произойти автоматически в 8.30 по московскому времени. Корабль приблизился к МКС на 96 метров, завис, а затем начал отдаляться от станции. По состоянию на 9.00 по московскому времени, "Союз" отдалился на почти 300 метров. Сейчас выясняется причина, по которой стыковка не состоялась. 

Как отмечает РИА "Новости", журналистов попросили покинуть Центр управления полетами.

На борту космического корабля находился человекоподобный робот Федор. Последний раз Федор сделал публикацию в соцсети Twitter, когда находился в 153 метрах от цели.

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с кораблем "Союз МС-14" с Байконура 22 августа. Впервые более чем за 30 лет был запущен пилотируемый корабль без экипажа. Единственным "космонавтом" на борту является Федор. 

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