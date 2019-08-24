За два дня клиентам PNB banka выплачено 58 млн евро

На сегодняшний день деньги получили около 11 500 клиентов PNB banka. В целом гарантированных возмещений будет выплачено на 279 млн евро.

Выплата гарантированных возмещений продолжится также в субботу и воскресенье.

Как сообщалось ранее, получателям пособий и пенсий Государственного агентства социального страхования (VSAA), у которых есть счет в Citadele, не нужно идти в банк, так как деньги будут выплачены автоматически. Однако в течение шести месяцев нужно информировать VSAA о том, будет ли банк Citadele использоваться для получения денег и в дальнейшем.

Получатели пособий и пенсий VSAA, у которых нет счета в Citadele, должны прийти в определенные филиалы PNB banka для подписания документов. Им счет в Citadele для перечисления денег будет открыт автоматически.

Также в филиале PNB banka клиенты могут заполнить заявление в VSAA о дальнейшем получении пособий или пенсий в Citadele или в другом банке.

Частные лица, являющиеся резидентами и имеющие счет в банке Citadele, должны заполнить заявление о получении гарантированного возмещения в интернет-банке или филиале банка Citadele. Этим клиентам гарантированные возмещения будут перечислены на счет в банке Citadele или счет в любом другом финансовом учреждении.

Резидентам, не имеющим счета в Citadele, для получения гарантированного возмещения нужно будет отправиться в филиал банка Citadele, взяв с собой удостоверяющий личность документ.

В свою очередь частные лица, являющиеся резидентами другого государства, а также представители юридических лиц должны позвонить на информационный телефон Citadele, чтобы договориться о встрече.

Клиентам PNB banka будут выплачены гарантированные возмещения до 100 000 евро.