Филиал PNB banka на бульваре Райня был почти пуст

В первые дни после начала выплаты гарантированных возмещений в этом филиале образовывались большие очереди клиентов, однако в субботу их нет.

Сегодня филиал был открыт с 10 до 14 часов и принимал клиентов - получателей пособий и пенсий Государственного агентства социального страхования (VSAA), у которых нет счета в банке Citadele.

В то же время банк Citadele до сих пор обслуживает значительное число клиентов PNB banka.

К примеру, в филиале Citadele, находящемся в торговом центре Origo, собралась очередь пожилых людей, для которых были организованы дополнительные сидячие места. Кроме того, клиентам в очереди предлагается кофе.

Как сообщили агентству LETA представители банка Citadele, занимающегося выплатой возмещений клиентам PNB banka, в субботу клиенты PNB banka - получатели пособий и пенсий ГАСС - обслуживались в нескольких конкретных филиалах PNB banka.

В Риге это были филиалы на бульваре Райня, 11, улице Маза Нометню, 27, и улице А. Домбровска, 23, где клиентов обслуживали до 14 часов. В свою очередь до 16 часов открыты филиалы на улице Стирну, 26, и проспекте Курземес, 1А.

До 15 часов были открыты многие филиалы PNB banka за пределами Риги - в Бауске на улице Пионеру, 2, в Екабпилсе на улице Виенибас, 1А, в Елгаве на улице Католю, 18, в Юрмале на Талсинском шоссе, 25, в Кулдиге на улице Стуру, 2, в Резекне на аллее Атбривошанас, 103, в Саласпилсе на улице Сколас 4E, в Валмиере на улице Ригас, 4, в Вентспилсе на улице Александра, 16.

До 17 часов будет открыт филиал на улице Дундагас, 18, в Талси.

В свою очередь клиентов PNB banka, не являющихся получателями пенсий и пособий ГАСС, в субботу будут ждать в филиалах Citadele в торговых центрах Mols, Spice Home, Origo, Alfa, Akropole и Domina, а также в филиале по адресу улица А. Деглава, 67.

В воскресенье клиенты смогут получить обслуживание в филиалах Citadele в торговых центрах Mols, Spice Home, Origo, Alfa и Akropole.

Как сообщалось ранее, за первые два дня клиентам PNB banka выплачены гарантированные возмещения в размере 58 млн евро, что составляет 21% всей подлежащей выплате суммы, сообщили агентству LETA представители банка Citadele.

На сегодняшний день деньги получили около 11 500 клиентов PNB banka. В целом гарантированных возмещений будет выплачено на 279 млн евро.

Выплата гарантированных возмещений продолжится также в субботу и воскресенье.

Получателям пособий и пенсий VSAA, у которых есть счет в Citadele, не нужно идти в банк, так как деньги будут выплачены автоматически. Однако в течение шести месяцев им нужно проинформировать VSAA о том, будет ли банк Citadele использоваться для получения денег и в дальнейшем.

Получатели пособий и пенсий VSAA, у которых нет счета в Citadele, должны прийти в определенные филиалы PNB banka для подписания документов. Им счет в Citadele для перечисления денег будет открыт автоматически. Также в филиале PNB banka клиенты могут заполнить заявление в VSAA о дальнейшем получении пособий или пенсий в Citadele или в другом банке.

Частные лица, являющиеся резидентами и имеющие счет в банке Citadele, должны заполнить заявление о получении гарантированного возмещения в интернет-банке или филиале банка Citadele. Этим клиентам гарантированные возмещения будут перечислены на счет в банке Citadele или счет в любом другом финансовом учреждении.

Резидентам, не имеющим счета в "Citadele", для получения гарантированного возмещения нужно будет отправиться в филиал банка "Citadele", взяв с собой удостоверяющий личность документ.

В свою очередь частные лица, являющиеся резидентами другого государства, а также представители юридических лиц должны позвонить на информационный телефон "Citadele", чтобы договориться о встрече.

Клиентам "PNB banka" будут выплачены гарантированные возмещения до 100 000 евро.