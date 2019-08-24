Российский актер Петр Мамонов попал в реанимацию

Госпитализирован российский актер и музыкант Петр Мамонов. Отменены также ближайшие концерты 68-летнего артиста. Об этом сообщается на официальной странице Мамонова в Facebook.
Отмечается, что актера отвезли в больницу с инфарктом и сейчас он находится в реанимации.
"Все ближайшие концерты Петра Николаевича отменяются в связи с его тяжелым состоянием здоровья. Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра", - говорится в сообщении.
Петр Мамонов является основателем рок-группы "Звуки Му", он также сыграл главную роль в фильме "Остров", снятого режиссером Павлом Лунгиным.